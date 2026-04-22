Falimentimet e korporatave në Gjermani vënë në rrezik 200,000 vende pune
Më shumë se 200,000 vende pune në Gjermani mund të jenë në rrezik nga falimentimet e korporatave këtë vit, pasi dështimet e bizneseve pritet të arrijnë nivelin e tyre më të lartë në 14 vjet, tha siguruesi i kredive Allianz Trade.
Allianz Trade, një degë e gjigantit të sigurimeve Allianz, publikoi vlerësimin si pjesë të një perspektive mbi falimentimet ndërkombëtare.
Shifra është një ekstrapolim i bazuar në të dhënat e disponueshme.
"Edhe tani, konflikti në Lindjen e Mesme po ka një ndikim të qartë në Gjermani, dhe lufta tregtare e SHBA-së është larg përfundimit", ka thënë Milo Bogaerts, kreu i Allianz Trade në Gjermani, Austri dhe Zvicër, përcjell Telegrafi.
Në Gjermani, siguruesi i kredive pret që numri i falimentimeve të rritet me 2.4% nga viti në vit në 24,650 raste.
"Ky do të ishte niveli më i lartë në 14 vjet", ka thënë Bogaerts.
Sipas Zyrës Federale të Statistikave të Gjermanisë, gjykatat lokale në Gjermani regjistruan 24,064 raste vitin e kaluar, një rritje e ndjeshme prej 10.3%.
Në përgjithësi, Allianz Trade pret që falimentimet e korporatave në nivel ndërkombëtar të rriten me 6%, që do të thotë më fort se në Gjermani.
Ekspertët e kishin rishikuar parashikimin lart për shkak të luftës në Iran.
Konflikti po rrit presionin mbi sektorët që kërkojnë shumë energji, siç janë transporti, kimikatet dhe metalet, tha drejtoresha ekzekutive e kompanisë Aylin Somersan Coqui.
Vitin tjetër, Allianz Trade pret që trendi në Gjermani të përmbyset, me falimentimet që parashikohet të bien me 2% në 24,150 raste.
Siguruesi pret që presionet e lidhura me luftën të lehtësohen dhe masat ekonomike të nxisin ekonominë. /Telegrafi/