‘Faleminderit shef’, kompania kineze shpërndanë 26 milionë dollarë bonus në festën e fundvitit, ndërsa punonjësit largohen me aq sa mund të mbajnë
Një kompani kineze ka grumbulluar 26 milionë dollarë në para të gatshme për festën e fundvitit, duke u lejuar punonjësve të shkojnë në shtëpi me aq sa mund të mbajnë.
Firma, Henan Kuangshan Crane Co. Ltd, mbajti festën e saj vjetore më 13 shkurt dhe vendosi shumën e madhe të parave të gatshme në 800 tavolina banketi, transmeton Telegrafi.
Nën dritat e ndritshme me ngjyra, punonjësit e veshur me kostume u panë duke shikuar me gëzim grumbujt e kartëmonedhave në tavolina.
Rreth 7,000 njerëz morën pjesë në festimin e kompanisë. Një punonjës arriti të mbante në shtëpi para të gatshme me vlerë 13,000 dollarë, sipas gazetës koreane Chosun Daily.
Gjatë galës së kompanisë, shefi i firmës Cui Peijun thuhet se tha: "Pse po japim rrobalarëse? A mendoni se çmimet e arit janë rritur? Në vitet e kaluara, ne jepnim gjerdanë dhe unaza, sillni paratë dhe u japim të gjithëve edhe 20,000 juanë (2,800 dollarë amerikanë)".
Ai tha për metodën e pazakontë të shpërndarjes së bonuseve: "Disa njerëz pyesin pse ne nuk i transferojmë paratë thjesht në llogaritë e tyre, por në këtë mënyrë, janë thjesht shifra të ftohta".
Cui mban 98.88% të aksioneve të kompanisë, duke u kthyer në mënyrë efektive një pjesë të madhe të dividentëve të tij punonjësve.
Kompania, e cila prodhon dhe jep me qira vinça, u krijua në vitin 2002 dhe ka operacione biznesi në mbi 130 kompani. Ka një histori bujarie ndaj punonjësve të saj.
Në vitin 2024, kompania regjistroi një fitim neto prej 38 milionë dollarësh, nga të cilat rreth 24 milionë dollarë iu dhanë punonjësve.
Dhe për të festuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas marsin e kaluar, ajo pati gati 230,000 dollarë në bonuse për gati 2,000 punonjëse femra.
Peijun ka folur më parë për motivimin e tij për dhënien e kaq shumë parave stafit të tij: "Nuk është se më pëlqen të jap para, është se të rinjtë janë të ngarkuar me kredi makinash dhe hipoteka dhe çdo lehtësim që mund të ofrojmë ndihmon". /Telegrafi/