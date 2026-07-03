Evropa në alarm, vala e të nxehtit sjell rritje të numrit të vdekjeve
Një valë e të nxehtit në fund të qershorit që i çoi temperaturat në pjesë të Evropës në nivele rekord, besohet se ka shkaktuar më shumë se 4,000 vdekje në disa vende të Evropës Perëndimore, sipas shifrave paraprake kombëtare.
Franca regjistroi 2,025 vdekje shtesë — një rritje prej gati 30% — gjatë javës që filloi më 22 qershor, në kulmin e valës rekord të të nxehtit në vend.
Belgjika pa një rritje prej 39% të vdekshmërisë, duke arritur në 1,222 vdekje, midis 18 qershorit dhe 29 qershorit.
Autoritetet belge thanë se kjo përfaqëson numrin më të lartë të vdekjeve ditore në vend që nga vala e parë e COVID-19.
Holanda regjistroi rreth 480 vdekje shtesë në javën e 22-28 qershorit, me ndikimin më të lartë tek ata të moshës 80 vjeç e lart, që përkon me temperatura rekord që i afrohen 40°C.
Instituti Shëndetësor Carlos III i Spanjës raportoi të paktën 1,028 vdekje të lidhura me nxehtësinë, më shumë se dyfishi i 407 vdekjeve të regjistruara në qershor 2025.
Agjencia kombëtare e shëndetit publik e Francës, Santé publique France, ka paralajmëruar se numri i vërtetë i vdekjeve është "ndoshta një nënvlerësim".
Ndërsa pritet që temperaturat të rriten sërish, qeveritë tani janë nën presion për të reaguar.
Ministri i Shëndetësisë i Belgjikës, Frank Vandenbroucke, i ngarkoi Grupit të Menaxhimit të Riskut të vendit detyrën që të hartojë rekomandime deri në fillim të javës së ardhshme për të forcuar gatishmërinë, raportoi Brussels Times.
Ndërkohë, politikanët e opozitës franceze kritikuan reagimin e qeverisë ndaj nxehtësisë ekstreme.
Të enjten, të Gjelbrit paraqitën një mocion mosbesimi kundër qeverisë së kryeministrit Sébastien Lecornu, duke argumentuar se ajo kishte dështuar ta përgatiste vendin në mënyrë adekuate për rritjen e temperaturave. /Telegrafi/