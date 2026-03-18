Evropa duhet të ruajë lidhje të forta transatlantike me SHBA-në, thotë shefi i ushtrisë çeke
Evropa duhet të ruajë një marrëdhënie të fortë transatlantike me Shtetet e Bashkuara, ndërsa siguria e ardhshme e Ukrainës varet nga një ushtri e fortë dhe integrimi me strukturat perëndimore.
Kjo është thënë nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Çeke, Karel Rehka, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Garancia më e rëndësishme e sigurisë së ardhshme të Ukrainës në afat të shkurtër dhe të mesëm, parandaluesi më efektiv kundër agresionit të ardhshëm rus është një Ukrainë e fortë dhe një ushtri e fortë ukrainase", tha ai, duke shtuar se çdo prani e mundshme ushtarake e huaj pas luftës duhet të përqendrohet në ndihmën ndaj Ukrainës për të ndërtuar kapacitetet e veta.
Mes debateve të vazhdueshme rreth anëtarësimit të Ukrainës në NATO dhe Bashkimin Evropian, Rehka theksoi rëndësinë e integrimit të shpejtë në institucionet perëndimore si për Ukrainën ashtu edhe për partnerët e saj.
Ai pranoi se vendimet për anëtarësim janë politike, por vuri në dukje se, nga pikëpamja ushtarake, integrimi i Ukrainës në NATO ka të ngjarë të jetë pjesa më pak e komplikuar dhe mund të arrihet relativisht shpejt nëse ka vullnet të mjaftueshëm politik.
"Kur bëhet fjalë për ndërveprimin ushtarak - ndërveprimin e doktrinave, procedurave, sistemeve të hartëzimit dhe aspekteve të ngjashme teknike - kjo është në fakt pjesa më pak problematike. Këto gjëra mund të rregullohen shumë shpejt. Çështjet më të mëdha lidhen me kërkesa të tjera, të cilat janë më të lidhura me sistemin politik: kontrollin demokratik civil të ushtrisë dhe aspekte të tjera institucionale", tha Rehka.
Lidhur me arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës, ai theksoi rëndësinë e sistemit të parandalimit dhe mbrojtjes kolektive të NATO-s, ndërsa i kërkoi Evropës të marrë përgjegjësi më të mëdha dhe të forcojë shtyllën e saj brenda aleancës. /Telegrafi/