Euroing inauguroi dy fabrika të reja E-Technologie dhe shënoi 3 dekada të rrugëtimit të saj
Dje, më 12 mars 2026, kompania Euroing shënoi një nga ditët më të rëndësishme në historinë e saj, duke inauguruar dy fabrikat e reja E-Technologie në Dubravë të Suharekës dhe duke kurorëzuar, në të njëjtën ditë, edhe 3 dekada të rrugëtimit të saj në industri.
Hapja e dy fabrikave të reja, njëra e specializuar për prodhimin e konstruksioneve të larta metalike dhe tjetra për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC dhe alumini, përfaqëson një investim të rëndësishëm në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese vendore dhe në avancimin e standardeve industriale në Kosovë. Të pajisura me teknologji moderne dhe me procese bashkëkohore të prodhimit, këto kapacitete të reja synojnë të forcojnë pozitën e prodhimit vendor në treg dhe të ofrojnë produkte konkurruese, si në aspektin e cilësisë, ashtu edhe të inovacionit.
Ceremonia e inaugurimit mblodhi përfaqësues institucionalë, bashkëpunëtorë ndërkombëtarë, partnerë biznesi dhe figura të njohura nga jeta publike dhe ekonomike. Në mesin e të pranishmëve ishte edhe Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, si dhe kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj. Prania e tyre i dha peshë të veçantë kësaj ngjarjeje, e cila u vlerësua si një hap i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, fuqizimin e prodhimit vendor dhe krijimin e perspektivës së re industriale në vend.
Për Euroing, kjo nuk ishte vetëm një ditë inaugurimesh, por edhe një moment simbolik që lidhi të kaluarën me të ardhmen. Pas 3 dekadash angazhimi, investimi dhe rritjeje të vazhdueshme, kompania vulosi një tjetër etapë zhvillimi, duke dëshmuar se rrugëtimi i saj nuk është ndërtuar vetëm mbi përvojën, por edhe mbi vizionin për zgjerim, modernizim dhe qëndrueshmëri.
Në mbrëmje, kjo ditë u përmbyll me një ceremoni festive, ku Euroing kremtoi së bashku me partnerët, bashkëpunëtorët dhe miqtë e saj 3 dekada suksesesh, përkushtimi dhe zhvillimi të pandërprerë. Prania e mysafirëve vendorë dhe ndërkombëtarë, si dhe e figurave institucionale e politike, e ktheu këtë përvjetor në një ngjarje që tejkaloi dimensionin e një feste kompanie, duke marrë karakterin e një momenti me peshë për biznesin dhe industrinë në Kosovë.
Me inaugurimin e dy fabrikave të reja E-Technologie dhe me shënimin e 3 dekadave të aktivitetit, Euroing dha dje një mesazh të qartë: se suksesi i deritanishëm nuk shihet si kulm, por si bazë për hapa edhe më të mëdhenj në të ardhmen.