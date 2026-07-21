“Është për të”, Nico Williams ia dedikon Neymarit trofeun e Kupës së Botës
Anësori i Spanjës, Nico Williams, ka reflektuar mbi triumfin e kombëtares së tij në Kupën e Botës 2026, pas fitores në finalen e madhe.
Spanja mposhti Argjentinën me rezultat 1-0 pas vazhdimeve në finalen e Kupës së Botës. Williams u aktivizua nga stoli në minutën e 75-të dhe ishte vendimtar, pasi dha asistimin për golin e fitores të realizuar nga Ferran Torres në minutën e 106-të.
“Jam shumë i lumtur, për mua kjo është gjëja më e bukur. E kam idol Neymarin dhe shpresoj që po na shikon. Kjo është edhe për të”, deklaroi Williams.
Nico Williams exaltou Neymar Jr. e ainda surpreendeu ao mandar uma frase em português! 🇧🇷❤️🇪🇸
O jogador da Espanha fez questão de demonstrar toda a admiração pelo craque brasileiro, reforçando a influência que Neymar exerce sobre uma geração inteira de jogadores.
No fim, ainda… pic.twitter.com/EAUA3iqEcG
— Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) July 20, 2026
Ndërkohë, Brazili e mbylli aventurën në Kupën e Botës që në fazën e 1/8 së finales, pasi u eliminua nga Norvegjia me humbjen 2-1.
Përndryshe, Williams pritet të qëndrojë në Bilbao pasi deri më tani nuk ka pasur ndonjë negociatë me gjigant evropian, pavarësisht që shumë klube e vlerësojnë lartë nivelin e spanjollit./Telegrafi/