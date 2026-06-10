"Është koha jonë": Portugalia ndez emocionet me video epike para Botërorit 2026
Kombëtarja e Portugalisë ka publikuar një video të fuqishme kinematografike në prag të Kupës së Botës, duke vendosur tonin e fushatës së tyre me një mesazh besimi dhe uniteti.
“Një ëndërr e ëndërruar nga shumë njerëz nuk është më thjesht një ëndërr. Është fat”.
Në skenën hapëse, kapiteni Cristiano Ronaldo mbledh skuadrën dhe u drejtohet me një fjali të thjeshtë, por domethënëse: “Le të nisemi, djema. Është koha jonë”.
Videoja më pas kalon në një sekuencë simbolike në det të hapur.
Juntos com a certeza de que #VaiDarPortugal ❤️🔥🇵🇹#FIFAWorldCup | @433 pic.twitter.com/fD7n2i102a
— Portugal (@selecaoportugal) June 10, 2026
Retë e errëta mbulojnë një oqean të gjerë, teksa një stuhi e fuqishme duket se po afrohet.
Përtej ujërave, dhjetëra anije lundrojnë drejt horizontit, një metaforë për tifozët portugezë, mbështetja e palëkundur e të cilëve e shtyn ekipin përpara në çdo sfidë.
Mesazhi është i qartë, asnjë rrugëtim nuk bëhet i vetëm.
Një komb i tërë qëndron pas kësaj skuadre, duke e shtyrë drejt objektivit të madh, fitimit të parë historik të Kupës së Botës. /Telegrafi/