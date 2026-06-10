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Kombëtarja e Portugalisë ka publikuar një video të fuqishme kinematografike në prag të Kupës së Botës, duke vendosur tonin e fushatës së tyre me një mesazh besimi dhe uniteti.

“Një ëndërr e ëndërruar nga shumë njerëz nuk është më thjesht një ëndërr. Është fat”.

Në skenën hapëse, kapiteni Cristiano Ronaldo mbledh skuadrën dhe u drejtohet me një fjali të thjeshtë, por domethënëse: “Le të nisemi, djema. Është koha jonë”.

Videoja më pas kalon në një sekuencë simbolike në det të hapur.

Retë e errëta mbulojnë një oqean të gjerë, teksa një stuhi e fuqishme duket se po afrohet.

Përtej ujërave, dhjetëra anije lundrojnë drejt horizontit, një metaforë për tifozët portugezë, mbështetja e palëkundur e të cilëve e shtyn ekipin përpara në çdo sfidë.

Mesazhi është i qartë, asnjë rrugëtim nuk bëhet i vetëm.

Një komb i tërë qëndron pas kësaj skuadre, duke e shtyrë drejt objektivit të madh, fitimit të parë historik të Kupës së Botës. /Telegrafi/

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