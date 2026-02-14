ESHS: Vetëm gjatë dhjetorit të vitit 2025 janë dhënë 237 leje ndërtimi
Në Maqedoninë e Veriut gjatë muajit dhjetor janë dhënë 237 leje ndërtimi për ndërtimin e objekteve në vlerë 3 988 378 000 denarë.
“Gjatë muajit dhjetorë 2025 janë dhënë 237 leje ndërtimi, që është zvogëluar për 17.4 % më krahasuar më muajin e njëjtë të vitit paraprak”, raporton Enti Shtetëror i Statistikave, duke theksuar se “në këtë periudhë është paraparë ndërtimi i 411 banesave, me sipërfaqe të përgjithshme prej 38 300 metra katror”, sqaruan nga ESHS.
Më së shumti leje ndërtimi (59.1 %) janë dedikuar për ndërtimet e larta, ndërsa tjerat për rikonstruim (23.2 %) dhe ndërtim të ulët (17.7 ).
Enti sqaroi që më së shumti leje janë dhënë për rajonin e Shkupit dhe Pollogut.
