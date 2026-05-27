ESHS: Në tremujorin e parë të vitit 2026, me pak lindje, më pak martesa, më shumë divorce
Në tremujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, numri i lindjeve (foshnje të gjalla) ishte 3,380 dhe u ul me 4.1 përqind, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikave.
Rritje natyrore negative u regjistrua në 66 komuna në vend.
Në njoftim thuhet se numri i vdekjeve në tremujorin e parë të vitit 2026 u ul me 1.0 përqind krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2025 dhe arriti në 5,342 persona, nga të cilët 9 ishin vdekje foshnjore.
Shkalla e rritjes natyrore është negative dhe arrin në -1,962, që do të thotë se numri i lindjeve të gjalla është më i ulët se numri i vdekjeve me po aq persona.
Në këtë tremujor të vitit u lidhën 1,797 martesa, një rënie prej 2.7 përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, dhe u regjistruan 494 divorce, një rritje prej 6.2 përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.