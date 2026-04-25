Eric Dane shfaqet për herë të fundit në “Euphoria”, skenat e xhiruara para vdekjes së tij
Eric Dane është rikthyer në serialin “Euphoria” në episodin e dytë të sezonit të tretë, duke shënuar paraqitjen e tij të fundit në ekran.
Skenat e aktorit janë filmuar muaj para vdekjes së tij nga skleroza laterale amiotrofike (ALS), në moshën 53-vjeçare në shkurt të vitit 2026.
Në episodin e ri, personazhi i tij Cal Jacobs shfaqet në një skenë ku viziton djalin e tij Nate, i luajtur nga Jacob Elordi, shkruan DailyMail.
Ai paraqitet i dehur dhe i përfshirë në një bisedë të tensionuar me të birin, duke sjellë një nga momentet më të forta emocionale të episodit.
Në premierën e sezonit, “Euphoria” kishte vendosur një dedikim për aktorin me mesazhin “Në kujtim të Eric Dane (1972–2026)”, duke nderuar kontributin e tij në serial.
Krijuesi i serialit, Sam Levinson, ka treguar se xhirimet janë përshtatur me gjendjen shëndetësore të aktorit pas diagnozës së ALS, duke theksuar profesionalizmin dhe përkushtimin e tij deri në fund. /Telegrafi/