Eric Dane është rikthyer në serialin “Euphoria” në episodin e dytë të sezonit të tretë, duke shënuar paraqitjen e tij të fundit në ekran.

Skenat e aktorit janë filmuar muaj para vdekjes së tij nga skleroza laterale amiotrofike (ALS), në moshën 53-vjeçare në shkurt të vitit 2026.

Në episodin e ri, personazhi i tij Cal Jacobs shfaqet në një skenë ku viziton djalin e tij Nate, i luajtur nga Jacob Elordi, shkruan DailyMail.

Ai paraqitet i dehur dhe i përfshirë në një bisedë të tensionuar me të birin, duke sjellë një nga momentet më të forta emocionale të episodit.

Në premierën e sezonit, “Euphoria” kishte vendosur një dedikim për aktorin me mesazhin “Në kujtim të Eric Dane (1972–2026)”, duke nderuar kontributin e tij në serial.

Krijuesi i serialit, Sam Levinson, ka treguar se xhirimet janë përshtatur me gjendjen shëndetësore të aktorit pas diagnozës së ALS, duke theksuar profesionalizmin dhe përkushtimin e tij deri në fund. /Telegrafi/

