Erdogan: Tragjedia Srebrenicës po përsëritet sot në Gaza, komuniteti ndërkombëtar nuk ka mësuar asgjë!
Turqia refuzon çdo deklaratë apo qëndrim që synon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë ose “lavdërimin e kriminelëve të luftës”, në kundërshtim me vendimet e gjykatave ndërkombëtare, deklaroi presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan.
Deklarata e Erdoganit u bë përmes një mesazhi video me rastin e përvjetorit të masakrës së Srebrenicës në vitin 1995, ku u vranë mijëra boshnjakë.
Presidenti turk përsëriti se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë pa kushte integritetin territorial, sovranitetin dhe rendin kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës, shkruan trtworld.
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Duke folur për sulmet e vazhdueshme izraelite në Gaza, Erdogan tha se komuniteti ndërkombëtar dikur heshti përballë tragjedisë së Srebrenicës dhe se, sipas tij, edhe sot po mbetet spektator ndaj vuajtjeve të palestinezëve.
“Bota nuk duhet të harrojë mësimet nga Srebrenica dhe duhet të punojë që krime të tilla të mos përsëriten më”, tha Erdogan, duke theksuar rëndësinë e kujtesës historike dhe të drejtësisë për viktimat.
Gjenocidi i Srebrenicës ndodhi në korrik të vitit 1995, kur forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8 mijë burra dhe djem boshnjakë pas pushtimit të zonës së mbrojtur nga OKB-ja.
Erdogan theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë paqen dhe stabilitetin në Bosnjë-Hercegovinë dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit. /Telegrafi/