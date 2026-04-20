Erdogan premton masa të reja pas të shtënave vdekjeprurëse në shkollat e Turqisë
Tetë nxënës të moshës 10 dhe 11 vjeç dhe një mësues u vranë të mërkurën, kur një nxënës 14-vjeçar hapi zjarr në një shkollë në provincën jugore të Kahramanmaras.
Autoritetet thanë se sulmuesi, i cili vdiq në vendngjarje, kishte sjellë pesë armë zjarri dhe ishte djali i një ish-inspektori policie, i cili është arrestuar që atëherë, transmeton Telegrafi.
Një sulm i veçantë të martën në provincën juglindore të Sanliurfa përfshinte një ish-nxënës i cili hapi zjarr në shkollën e tij të vjetër të mesme, përpara se të merrte jetën e tij kur u përball me policinë.
"Ne do të zbatojmë rregullore shtesë ligjore në lidhje me kufizimin e pronësisë së armëve", tha Erdogan pas një takimi javor të kabinetit.
Dënimet do të rriten për pronarët e armëve të zjarrit që nuk arrijnë të sigurojnë siç duhet armët e tyre, veçanërisht në rastet kur fëmijët fitojnë qasje në to, shtoi ai.
Të shtënat masive janë të rralla në Turqi dhe incidentet kanë ngjallur shqetësim publik.
"Kur shohim sulme të ngjashme në të gjithë botën, veçanërisht ato të kryera në Shtetet e Bashkuara, shohim se një nga qëllimet e autorëve është të terrorizojnë shoqërinë", tha Erdogan.
"Sulme të tilla synojnë jo vetëm derdhjen e gjakut të pafajshëm, por gjithashtu, si organizatat terroriste, provokojnë zemërim publik dhe krijojnë ankth, shqetësim, frikë dhe shqetësim brenda shoqërisë", shtoi presidenti turk.
Ai tha gjithashtu se autoritetet do të zgjerojnë mbikëqyrjen në internet, duke përfshirë edhe përdorimin e inteligjencës artificiale.
Institucionet përkatëse do të adresojnë atë që ai e përshkroi si "dhunë dhe prishje morale" në ekranet televizive, shtoi ai, duke bërë thirrje për theks më të madh në prodhimet që promovojnë vlerat familjare.
"Portretizimi i autorëve të krimit në prodhime me temë krimin dhe dhunën si të fortë, me ndikim, të përjashtuar nga ndëshkimi, ose edhe të respektueshëm minon lidhjen e të rinjve tanë me realitetin", tha ai. /Telegrafi/