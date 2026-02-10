Epstein, e keqja në perandorinë e pushtetit
Arben Cici
Publikimet e fundit të dosjeve që lidhen me Jeffrey Epsteinin nuk tronditën botën, sepse zbuluan diçka krejtësisht të panjohur. Ato tronditën sepse konfirmuan, me ftohtësi dokumentuese, një të vërtetë që zakonisht përmendet vetëm me zë të ulët: se pushteti absolut nuk jeton brenda moralit të përbashkët, por krijon për vete një moral paralel. Publikimi i tyre nuk është një moment skandali. Ai është një moment zbulimi moral. Jo sepse na tregon fytyra të reja, por sepse zhvesh, për një çast të shkurtër, mitin më të qëndrueshëm të rendit modern: idenë se pushteti i madh bashkëjeton me përgjegjësinë. Në realitet, sa më lart ngjitet pushteti, aq më i hollë bëhet morali, derisa në majë ai nuk zhduket, thjesht bëhet i panevojshëm.
Në këtë kuptim, dosjet “Epstein” nuk janë skandal. Skandal është fakti që ne ende i quajmë skandale. Ato janë thjesht çarje të përkohshme në perden e trashë të një rendi ku pushteti ka hequr dorë prej kohësh nga ideja e fajit. Ajo që del në dritë nuk është krimi, por normaliteti i tij në majat e botës. Këto dosje janë pasqyra e një rendi të padukshëm, ku veset nuk janë devijime, por pjesë funksionale e arkitekturës së pushtetit. Në perandorinë moderne të pushtetit, morali është një relike retorike, e ruajtur për fjalime elektorale dhe raporte “përgjegjësie sociale”. Në majat e hierarkive globale, aty ku elitat politike, financiare, diplomatike, kulturore dhe akademike ndërthuren, ligji nuk shfaqet më si normë universale, por si mekanizëm selektiv.
Ai zbatohet me rigorozitet për masën, por bëhet fleksibël për ata që ndodhen brenda rrethit të brendshëm. Këto elita të botës moderne kanë ndërtuar një ekosistem ku ligji nuk shërben për të kufizuar fuqinë e tyre, por për ta menaxhuar atë. Drejtësia është kthyer në një procedurë teknike, të administruar nga juristë, komisione dhe afate, ndërsa etika është reduktuar në një fjalor ceremonial për përdorim publik. Brenda këtij rendi, pushtetarët nuk sillen si kriminelë të fshehur, por si administratorë të privilegjit të tyre. Pushtetarët politikë, financierët globalë dhe teknokratët e ndikimit nuk e shohin veten si shkelës të normave, por si përjashtime të justifikuara prej tyre.
Ligji nuk është kufi, është arkitekturë mbrojtëse. Etika nuk është detyrim, është dekor. Mbrojtësit e këtij rendi do ta quajnë këtë stabilitet institucional, realizëm politik, madje mençuri strategjike. Por një stabilitet që mbijeton vetëm duke pezulluar përgjegjësinë morale nuk është rend. ËshtË amortizim i fajit. Ata nuk sundojnë me dhunë të hapur, sepse nuk kanë nevojë. Ata sundojnë me padukshmëri. Me kontrata konfidenciale, me juridiksione të fragmentuara, me komisione hetimore që nuk arrijnë kurrë askund. Ky është triumfi i pushtetit modern: jo të shtypë turmën, por ta lodhë atë.
Në këtë botë, veset nuk janë shkelje aksidentale të normës; ato janë prova e përkatësisë në klub. Ishuj privatë, vila të izoluara e të ruajtura, evente të mbyllura, avionë pa itinerar publik, të gjitha këto nuk janë thjesht simbole luksi, por territore të sovranitetit real. Aty ku kamera nuk hyn dhe ligji ndalon në prag, pushteti e shijon veten pa nevojën për justifikim. Këto janë oazet moderne të vesit, ku imoraliteti nuk dënohet, por rregullohet. Ajo që trondit më shumë nuk është abuzimi i skajshëm, por normaliteti me të cilin ai përthithet nga sistemi. Pushtetarët heshtin me elegancë institucionale, financierët mbyllen pas ujdive dhe fshehtësisë, ndërsa intelektualët e afërt me pushtetin e relativizojnë gjithçka në emër të “kompleksitetit”.
Heshtja nuk është frikë, është bashkëfajësi e rafinuar. Në këtë rend, askush nuk e ndien veten fajtor, sepse faji shpërndahet si përgjegjësi kolektive pa autor. Çdo hallkë mbron tjetrën, jo nga solidariteti moral, por nga interesi i përbashkët për të ruajtur sistemin. Kështu, e keqja nuk shfaqet si akt brutal, por si proces i menaxhuar. Nuk bërtet, nuk ekspozohet, ajo firmoset. Paprekshmëria e këtyre figurave nuk është një anomali e sistemit, por arritja e tij më e lartë. Ajo nuk vjen nga mungesa e ligjeve, por nga mbingarkesa e tyre; jo nga mungesa e provave, por nga fragmentimi i së vërtetës. Publiku merr mjaftueshëm informacion për t’u tronditur, por kurrë aq sa për të kërkuar llogari reale. Skandali shndërrohet në spektakël dhe pastaj në lodhje. Në këtë kuptim, Jeffrey Epstein nuk ishte përjashtim, por funksion.
Një figurë ndërmjetëse që lidhte pushtetin politik me paranë, ndikimin kulturor me sekretin, dëshirën me imunitetin. Rënia e tij nuk shkatërroi sistemin, sepse sistemi nuk ishte ndërtuar mbi të, ai ishte ndërtuar mbi nevojën për figura të tilla. Jeffrey Epstein nuk ishte monstër. Monstra është ideja se ai ishte i vetëm. Ai ishte thjesht funksionari i errët i një sistemi që kishte nevojë për dikë që të mbante sekretet, të lidhte dëshirat me ndikimin, perversitetin me pushtetin dhe paranë me heshtjen. Kur funksioni u bë i rrezikshëm, sistemi e sakrifikoi atë, por jo veten. Ajo që këto dosje na imponojnë të pranojmë është se perandoria moderne e pushtetit nuk sundon përmes dhunës së dukshme, por përmes amoralitetit të organizuar. Demokracia mbetet fasadë, transparenca mbetet slogan, ndërsa drejtësia mbetet selektive.
Për masën, ligji është detyrim; për elitën, është opsion. Perandoria e pushtetit nuk frikësohet nga e vërteta. Ajo frikësohet nga kujtesa. Prandaj skandalet vijnë me cikle, publikimet bëhen me pika, ndërsa përgjegjësia shpërndahet deri në zhdukje. E vërteta lejohet të shfaqet për pak çaste, mjaftueshëm për të dhënë iluzionin e transparencës, por kurrë aq sa për të ndryshuar rendin. Hipokrizia e pushtetit nuk qëndron vetëm në aktet që fshihen, por në maskat që shfaqen me kujdes para publikut.
Ata që predikojnë moralin në podiume, që flasin për vlera, familje, rend dhe përgjegjësi, janë shpesh të njëjtët që e trajtojnë etikën si kostum ceremonial: vishet për kamerat dhe hiqet sapo dritat fiken. Propaganda e pushtetit nuk synon të bindë për të vërtetën, por të mpijë ndjeshmërinë morale. Ajo prodhon figura publike të pastra, narrative shembullore dhe armiq abstraktë, ndërsa realiteti zhvendoset në prapaskenë. Kur maskat bien, si në rastin e dosjeve “Epstein”, nuk zbulohet thjesht hipokrizia individuale, por mekanizmi i një rendi të tërë që mbijeton duke predikuar virtytin dhe duke administruar vesin. Tragjedia e vërtetë dhe dështimi ynë kolektiv nuk qëndron vetëm te krimet e fshehura, por tek pranimi shoqëror i këtij rendi si realitet “normal” dhe i pashmangshëm. Ne jemi mësuar ta quajmë këtë realizëm politik, stabilitet institucional, madje edhe maturi ose mençuri strategjike. Kemi mësuar të kërkojmë drejtësi vetëm për të dobëtit dhe të admirojmë cinizmin e të fortëve si shenjë inteligjence.
Por, në thelb, kemi pranuar një rend ku pushteti nuk ndien më nevojën të justifikohet moralisht. Sepse aty ku pushteti nuk njeh kufi etik, e keqja nuk ka pse të maskohet. Ajo thjesht administrohet, protokollohet dhe mbrohet, derisa një tjetër dosje të hapet dhe një tjetër heshtje të mbyllet mbi të. Por një pushtet që nuk njeh turp nuk është i fortë, është i kalbur. Një rend që mbijeton vetëm duke pezulluar moralin nuk është racional, është i frikësuar nga çdo formë llogaridhënieje reale. Dhe një shoqëri që e pranon këtë nuk është naive, është e dorëzuar. Dosjet “Epstein” nuk na tregojnë se sa e errët është elita. Ato na tregojnë sa shumë errësirë kemi mësuar të tolerojmë. Sepse aty ku pushteti jeton pa turp, e keqja nuk ka nevojë të fshihet. Ajo qeveris dhe ne e quajmë rend.