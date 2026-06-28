Enzo Maresca i kërkon Manchester Cityt një transferim prej 70 milionë eurosh
Manchester City ka nisur lëvizjet e para serioze në afatin kalimtar me synimin për të përforcuar mesfushën, ku në qendër të vëmendjes është mesfushori italian i Newcastle United, Sandro Tonali.
Sipas raportimeve nga mediat ndërkombëtare, klubi anglez është i gatshëm të investojë rreth 70 milionë euro plus bonuse për të siguruar shërbimet e lojtarit, i cili shihet si një nga objektivat kryesorë të trajnerit Enzo Maresca.
Ky i fundit e vlerëson Tonalin si një element kyç për të forcuar repartin e mesfushës në skemën e tij të lojës.
Drejtoria sportive e Manchester Cityt po kërkon një mesfushor me energji të lartë, karakter të fortë dhe përvojë në Ligën Premier, karakteristika që përputhen plotësisht me profilin e Sandro Tonalit.
Italiani shihet si një lojtar që mund të sjellë ekuilibër në mesfushë, duke kombinuar fazën mbrojtëse me nisjen e aksioneve sulmuese.
Enzo Maresca kërkon një mesfushë më agresive dhe më dinamike, sidomos në ndeshjet e mëdha, ku intensiteti dhe kontrolli i ritmit janë vendimtarë.
Në këtë aspekt, Tonali konsiderohet si një zgjidhje ideale për të rritur konkurrencën në skuadër.
Newcastle United nuk ka ndërmend të ndahet lehtë nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës.
Megjithatë, një ofertë e konsiderueshme pranë 70 milionë eurove, e shoqëruar me bonuse, mund të hapë diskutime brenda klubit.
Gjendja financiare dhe strategjia afatgjatë e klubit mund të ndikojnë në vendimmarrje, veçanërisht nëse në garë përfshihet edhe Tottenham Hotspur, i cili gjithashtu ka shprehur interes për mesfushorin italian.
Tottenham synon të përfitojë nga situata për të mbyllur një marrëveshje të shpejtë, por Manchester City mbetet favorit për shkak të projektit sportiv dhe ambicies për trofe të mëdhenj.
Vetë Tonali raportohet se e sheh me sy pozitiv një kalim te Man City, duke vlerësuar stilin e lojës dhe mundësinë për t’u zhvilluar në një skuadër dominante.
Nëse negociatat avancojnë dhe oferta zyrtare arrin në tavolinën e Newcastle, Sandro Tonali mund të shndërrohet në një nga transferimet më të bujshme të verës në Ligën Premier. /Telegrafi/