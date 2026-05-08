Ende nuk dihen shkaqet për vdekjen e 20-vjeçares nga Turqia
Ka përfunduar procedura e obduksionit, të studentes nga Turqia, e cila dje është gjetur e vdekur në banesën e saj në Shtip.
Konfirmimi vjen nga Instituti i Mjekësisë Ligjore megjithatë ende nuk dihet se kur do të zbardhen shkaqet që çuan në vdekjen e 20-vjeçares. Policia thotë se punon për zbardhjen e plotë të rastit.
"Është konstatuar se bëhet fjalë për U.E 20-vjeçare, shtetase e Republikës së Turqisë. Në vendngjarje ka kryer kontrolle ekipi i Sektorit të Punëve të Brendshme-Shtip. Autoritetet po ndërmarrin masa për zbardhjen e plotë të rastit,” thanë nga MPB.
Njësia Territoriale Kundër Zjarrit në Shtip kishin intervenuar për të hyrë në banesë përmes derës së ballkonit, pasi dera hyrëse kishe qenë e blinduar.