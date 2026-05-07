Studentja nga Turqia gjendet e vdekur në një banesë në Shtip
Trupi i një studente të re nga Turqia u gjet pa shenja jete në një apartament me qira në Shtip, në rrugën Vasil Glavinov.
Sipas informacioneve, rasti u raportua pasi kolegët e saj u përpoqën pa sukses të vendosnin kontakt me të për disa ditë, pas së cilës njoftuan shërbimin kompetent.
Sot në vendngjarje ishin të pranishëm ekipe nga Sektori i Punëve të Brendshme të Shtipit, Shërbimi i Mjekësisë së Shpejtë dhe Departamenti i Zjarrfikësve Territorialë të Shtipit, të cilët inspektuan apartamentin.
Informacioni u konfirmua edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme.
“Sot (07.05.2026) në orën 14:48, Sektori i Punëve të Brendshme i Shtipit mori një njoftim se një person i vdekur femër ishte gjetur në një apartament në Shtip. Zyrtarët e policisë shkuan në vendngjarje dhe përcaktuan se ajo ishte U.E. (20), shtetase e Republikës së Turqisë. Një ekip i Sektorit të Punëve të Brendshme të Shtipit po kryen inspektim dhe po merren masa për sqarimin e rastit".
Trupi i të ndjerës është dorëzuar për autopsi, pas së cilës pritet të përcaktohet shkaku i saktë i vdekjes.