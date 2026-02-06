Familja e Nazar Daletskyit ishte e sigurt se djali i tyre ushtar ishte vrarë në betejë.

Në vitin 2023, ata e varrosën trupin e tij në varrezat e fshatit, në Ukrainën perëndimore.

Por Nazari sapo i ka telefonuar nënës së tij, i dobësuar dhe i rraskapitur - por i gjallë.

Ai është liruar nga robëria ruse në shkëmbimin e fundit të të burgosurve.

"Emocionet e mia ishin kaq të forta", tha nëna e ushtarit, Nataliya, ende e tronditur.

Gëzimi i të gjithë familjes në atë telefonatë të parë, të kapur në video, është i jashtëzakonshëm.

Nataliya e pyet të birin nëse është mirë: "I ke krahët, këmbët, gjithçka?" – dëshiron të dijë ajo.

"Fëmija im i artë, të kam pritur kaq gjatë", shtoi Nataliya.

Kushërira e Nazarit, Roksolana, bërtiste dhe kërcente nga gëzimi në sfond.

"Ishte shumë e çuditshme, sepse djali im kishte vdekur, e varrosa, por ja zëri i tij. A mund t'i imagjinoni emocionet e një nëne? Lumturi. Lumturi e madhe. Nuk mund t'i mbaja lotët", tha Nataliya.



Historia e plotë e kthimit të Nazarit nga varri është e jashtëzakonshme, veçanërisht në një vend në luftë ku lajmet e mira janë të çmuara.

Kur Rusia nisi agresionin në Ukrainë në 2022, Nazari - i cili atëherë ishte 42 vjeç - u kthye menjëherë në front: ai kishte luftuar tashmë në vitin 2014, kështu që ishte me përvojë.

"Ai nuk kishte asnjë dyshim. Ai shkoi menjëherë", tha kushëriri i tij.

Por në maj të atij viti të parë, Nazari u zhduk në betejë.

Nëna e tij mori një telefonatë nga një burrë që fliste rusisht, i cili tha se Nazari ishte kapur, por "gjithçka do të shkojë mirë".

Zëri misterioz nuk tha se ku ishte Nazari, apo nëse ishte i plagosur.

Familja nuk kishte ide nëse duhej ta besonte - dhe nuk morën asnjë lajm zyrtar.

Kjo ndodhi deri një vit më vonë, kur Nataliya u informua se një trup ishte identifikuar në një morg në Ukrainën juglindore, duke përdorur një mostër ADN-je që ajo kishte dhënë.

Kështu që familja mbajti një funeral. Pastaj shtatorin e kaluar ata pësuan tronditjen më të madhe nga të gjitha.

Një ushtar, i sapo liruar nga Rusia, i telefonoi për t'u thënë atyre se Nazari ishte gjallë.

Ai e kishte parë atë në burg. Megjithatë, pa folur me Nazarin ose pa e parë, ata nuk mund të ishin të sigurt.

Pastaj këtë javë, ai telefonoi - përsëri në tokën ukrainase.

Ai kishte qenë i zhdukur për tre vjet e nëntë muaj.

Ndërsa presin ribashkimin e tyre të madh, familja është përpjekur të heqë materialet në lidhje me funeralin e Nazarit nga rrjetet sociale, për të mos e mërzitur atë.

Ata gjithashtu duhej ta hiqnin fotografinë e tij nga një ekspozitë e heronjve të rënë në fshat.

Tani ka një hetim për të kuptuar se si është bërë një gabim kaq shqetësues. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë