Emocionet e nënës ukrainase kur ia dëgjon zërin të birit ushtar që e mendonte të vrarë, pamje
Familja e Nazar Daletskyit ishte e sigurt se djali i tyre ushtar ishte vrarë në betejë.
Në vitin 2023, ata e varrosën trupin e tij në varrezat e fshatit, në Ukrainën perëndimore.
Por Nazari sapo i ka telefonuar nënës së tij, i dobësuar dhe i rraskapitur - por i gjallë.
Ai është liruar nga robëria ruse në shkëmbimin e fundit të të burgosurve.
"Emocionet e mia ishin kaq të forta", tha nëna e ushtarit, Nataliya, ende e tronditur.
Gëzimi i të gjithë familjes në atë telefonatë të parë, të kapur në video, është i jashtëzakonshëm.
Nataliya e pyet të birin nëse është mirë: "I ke krahët, këmbët, gjithçka?" – dëshiron të dijë ajo.
"Fëmija im i artë, të kam pritur kaq gjatë", shtoi Nataliya.
Kushërira e Nazarit, Roksolana, bërtiste dhe kërcente nga gëzimi në sfond.
"Ishte shumë e çuditshme, sepse djali im kishte vdekur, e varrosa, por ja zëri i tij. A mund t'i imagjinoni emocionet e një nëne? Lumturi. Lumturi e madhe. Nuk mund t'i mbaja lotët", tha Nataliya.
Amid yesterday's POW exchange, a Ukrainian mother gets a call from her son who was reportedly dead, even having had a funeral. pic.twitter.com/t57cJZLcgv
— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 6, 2026
Historia e plotë e kthimit të Nazarit nga varri është e jashtëzakonshme, veçanërisht në një vend në luftë ku lajmet e mira janë të çmuara.
Kur Rusia nisi agresionin në Ukrainë në 2022, Nazari - i cili atëherë ishte 42 vjeç - u kthye menjëherë në front: ai kishte luftuar tashmë në vitin 2014, kështu që ishte me përvojë.
"Ai nuk kishte asnjë dyshim. Ai shkoi menjëherë", tha kushëriri i tij.
Por në maj të atij viti të parë, Nazari u zhduk në betejë.
Nëna e tij mori një telefonatë nga një burrë që fliste rusisht, i cili tha se Nazari ishte kapur, por "gjithçka do të shkojë mirë".
Zëri misterioz nuk tha se ku ishte Nazari, apo nëse ishte i plagosur.
Familja nuk kishte ide nëse duhej ta besonte - dhe nuk morën asnjë lajm zyrtar.
Kjo ndodhi deri një vit më vonë, kur Nataliya u informua se një trup ishte identifikuar në një morg në Ukrainën juglindore, duke përdorur një mostër ADN-je që ajo kishte dhënë.
Kështu që familja mbajti një funeral. Pastaj shtatorin e kaluar ata pësuan tronditjen më të madhe nga të gjitha.
Një ushtar, i sapo liruar nga Rusia, i telefonoi për t'u thënë atyre se Nazari ishte gjallë.
Ai e kishte parë atë në burg. Megjithatë, pa folur me Nazarin ose pa e parë, ata nuk mund të ishin të sigurt.
Pastaj këtë javë, ai telefonoi - përsëri në tokën ukrainase.
Ai kishte qenë i zhdukur për tre vjet e nëntë muaj.
Ndërsa presin ribashkimin e tyre të madh, familja është përpjekur të heqë materialet në lidhje me funeralin e Nazarit nga rrjetet sociale, për të mos e mërzitur atë.
Ata gjithashtu duhej ta hiqnin fotografinë e tij nga një ekspozitë e heronjve të rënë në fshat.
Tani ka një hetim për të kuptuar se si është bërë një gabim kaq shqetësues. /Telegrafi/