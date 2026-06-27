Emily Atack mahnit me format në bikini gjatë pushimit në Soho Farmhouse
Emily Atack ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale pasi publikoi disa fotografi nga pushimi i saj në Soho Farmhouse, ku u arratis për t’i shpëtuar valës së fortë të të nxehtit që ka përfshirë Britaninë e Madhe.
Aktorja 36-vjeçare u shfaq e relaksuar pranë pishinës, e veshur me bikini shumëngjyrëshe që nxirrnin në pah format e saj në formë.
Me flokët ende të lagur pas një zhytjeje në ujë, Emily shijoi rrezet e diellit e shtrirë në një shezlong, ndërsa nuk mungoi as një gotë verë për ta bërë ditën edhe më relaksuese, shkruan DailyMail.
Pak më herët, ajo kishte publikuar një selfie në Instagram, ku me humor pyeste ndjekësit: “Djersë apo shkëlqim?”, duke iu referuar vapës së madhe që po përjeton vendi.
Emily nuk ishte e vetmja figurë e njohur që u përball me temperaturat e larta.
Edhe disa personazhe të tjerë të ekranit britanik ndanë momente nga përditshmëria e tyre gjatë valës së të nxehtit, ndërsa Mbretëria e Bashkuar po përjeton një nga qershorët më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. /Telegrafi/