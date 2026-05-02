Emërimi i tre zëvendësministrave, Bajrami i thotë Kurtit: Qeveria është në dorëheqje, aty s’ka punë - po i emëron që të marrin pagë
Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas emërimit të tre zëvendësministrave nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti.
Bajrami në një postim në Facebook ka thënë se Qeveria është në dorëheqje dhe se emërimi i zëvendësministrave është bërë sa për të marr pagë.
“Kur një qeveri është në dorëheqje, ministrat kanë kompetenca të kufizuara dhe nuk punojnë me kapacitet të plotë. E pikërisht në këtë situatë Kurti po emëron zëvendësministra.
Për çka? Jo për punë, sepse s'ka punë, as s'ka ndonjë nevojë urgjente, po i emëron që të marrin pagë nga buxheti i shtetit, pa bërë asgjë”, shkruan ajo.
Bajrami më tej thekson se kjo është zhvatje e buxhetit - është abuzim me pozitën zyrtare.
“Dhe dëmi nuk është vetëm te paratë që po shpenzohen sot. Dëmi është te standardi që LVV-ja ka vendosë: me trajtu shtetin si pronë partiake, si mjet për me i shpërbly militantët. Këto standarde të ulëta kanë me i kushtu shumë e gjatë këtij vendi. Është koha të shkoni në opozitë se e keni gërryer shtetin”, shkruan Bajrami. /Telegrafi/