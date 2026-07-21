Embolo thyen heshtjen pas kartonit të kuq ndaj Argjentinës
Breel Embolo vazhdon të jetë i prekur emocionalisht nga përjashtimi i tij në çerekfinalen e Kupës së Botës ndaj Argjentinës.
Sulmuesi zviceran, ish-lojtari i Schalke 04 dhe Borussia Monchengladbach, i cili iu bashkua Stade Rennes në verën e vitit 2025, ka thyer heshtjen në rrjetet sociale pas eliminimit të Zvicrës nga turneu.
"Ende nuk ka fjalë për të përshkruar zhgënjimin që ndjej", deklaroi sulmuesi 29-vjeçar, duke shtuar se i ishte dashur të merrte kohë larg për të përpunuar atë që ndodhi pas eliminimit dramatik.
Në duelin çerekfinal të zhvilluar në Kansas City, Embolo u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë në minutën e 72-të për simulim, një vendim që u mor pas ndërhyrjes së sistemit VAR.
Me një lojtar më pak në fushë, Zvicra nuk arriti të rezistojë dhe u mposht 3-1 pas kohës shtesë nga Argjentina, e cila më pas vazhdoi rrugëtimin deri në gjysmëfinale.
Pavarësisht përfundimit të hidhur, Embolo mbetet optimist për të ardhmen.
"Kjo humbje dhemb, por nuk do të na përcaktojë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë dhe do të rikthehemi më të fortë", shkroi sulmuesi zviceran.
Megjithatë, arritja në çerekfinale përbën fushatën më të suksesshme të Zvicrës në një Kupë Bote në dekadat e fundit./Telegrafi/