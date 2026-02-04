Elon Musk e quan kryeministrin spanjoll një "tiran" - pas planit për të ndaluar fëmijët nën 16 vjeç nga mediat sociale
Spanja ka propozuar një ndalim të përdorimit të mediave sociale nga adoleshentët.
Qeveria po përgatit një sërë masash, duke përfshirë një ndalim të mediave sociale për fëmijët nën 16 vjeç, tha kryeministri, Pedro Sánchez, duke premtuar të mbrojë fëmijët nga "perëndimi i egër dixhital" dhe t'i mbajë kompanitë e teknologjisë përgjegjëse për përmbajtjen e urrejtjes dhe të dëmshme.
Sánchez tha të martën se nevojiten veprime urgjente sepse mediat sociale ishin një "shtet i dështuar ku ligjet injorohen dhe krimet tolerohen".
Ai gjithashtu e kritikoi Musk për përdorimin e X për të "amplifikuar dezinformimin" mbi vendimin e administratës së tij javën e kaluar për të legalizuar 500,000 punëtorë pa dokumente dhe azilkërkues, duke theksuar se Musk ishte vetë një emigrant.
E si përgjigje, Musk shkroi në X: "Sánchez i ndyrë është një tiran dhe një tradhtar i popullit të Spanjës".
Rreth një orë e gjysmë më vonë, ai e përshkallëzoi kritikën e tij, duke postuar në X: “Sánchez është totalitari i vërtetë fashist”.
Përfaqësuesit e Google, pjesë e Alphabet, TikTok, Snapchat dhe Meta nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për komente mbi masat e propozuara të Spanjës.
Ndryshe, qeveritë dhe rregullatorët në mbarë botën po shqyrtojnë ndikimin e kohës së fëmijëve para ekranit në zhvillimin dhe mirëqenien e tyre mendore. /Telegrafi/