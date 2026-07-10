ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ellie Goulding festoi me një fanellë futbolli, teksa zbuloi se do të performojë gjatë pushimit të ndeshjes mes Anglisë dhe Norvegjisë të shtunën.

Këngëtarja e hitit "Love Me Like You Do", 39 vjeçe, ndau të premten lajmin emocionues me ndjekësit e saj në Instagram.

Ajo publikoi një seri fotografish plot energji, ku shihet duke kërcyer mbi krevat e veshur me një fanellë futbolli England x Palace.

Krahas postimit, ajo shkroi:

"Performanca në pushimin e ndeshjes Angli–Norvegji më bën të ndihem sikur gjithçka mund të ndodhë vërtet…

"E di që djemtë do ta bëjnë Anglinë krenare, kupa po vjen në shtëpi".

Ekipi i Anglisë siguroi me vështirësi kualifikimin në çerekfinale pas një fitoreje dramatike ndaj Meksikës në Estadio Azteca, në orët e para të së hënës.

Tashmë, "Tre Luanët" do të përballen me Norvegjinë në çerekfinale të shtunën, me ndeshjen që nis në orën 22:00.

Sfida do të zhvillohet në Hard Rock Stadium në Miami, Florida.

Ellie ka shfrytëzuar gjithashtu kohën e saj në New York, ku mori pjesë në dasmën e Taylor Swift së bashku me të dashurin e saj, Beau Minniear.

Këngëtarja britanike dhe partneri i saj ishin mes 1 mijë të ftuarve në këtë event madhështor, i cili u mbajt në Madison Square Garden.

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