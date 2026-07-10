Ellie Goulding zbulon se do të performojë gjatë pushimit të ndeshjes së Botërorit mes Anglisë dhe Norvegjisë
Ellie Goulding festoi me një fanellë futbolli, teksa zbuloi se do të performojë gjatë pushimit të ndeshjes mes Anglisë dhe Norvegjisë të shtunën.
Këngëtarja e hitit "Love Me Like You Do", 39 vjeçe, ndau të premten lajmin emocionues me ndjekësit e saj në Instagram.
Ajo publikoi një seri fotografish plot energji, ku shihet duke kërcyer mbi krevat e veshur me një fanellë futbolli England x Palace.
Krahas postimit, ajo shkroi:
"Performanca në pushimin e ndeshjes Angli–Norvegji më bën të ndihem sikur gjithçka mund të ndodhë vërtet…
"E di që djemtë do ta bëjnë Anglinë krenare, kupa po vjen në shtëpi".
Ekipi i Anglisë siguroi me vështirësi kualifikimin në çerekfinale pas një fitoreje dramatike ndaj Meksikës në Estadio Azteca, në orët e para të së hënës.
Tashmë, "Tre Luanët" do të përballen me Norvegjinë në çerekfinale të shtunën, me ndeshjen që nis në orën 22:00.
Sfida do të zhvillohet në Hard Rock Stadium në Miami, Florida.
Ellie ka shfrytëzuar gjithashtu kohën e saj në New York, ku mori pjesë në dasmën e Taylor Swift së bashku me të dashurin e saj, Beau Minniear.
Këngëtarja britanike dhe partneri i saj ishin mes 1 mijë të ftuarve në këtë event madhështor, i cili u mbajt në Madison Square Garden.