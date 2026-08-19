Elijona Binakaj dhe Klodian Mihaj në krizë? Veprimi i Eduard Kuçit tërheq vëmendjen
Një situatë e re duket se ka marrë vëmendje në jetën private të Elijona Binakajt dhe Klodian Mihajt, pasi së fundmi u raportua se çifti po përballet me një krizë në marrëdhënien e tyre.
Krahas zërave për një distancim të mundshëm mes tyre, në rrjet kanë qarkulluar edhe aludime se pas kësaj situate mund të fshihet një tradhti.
Megjithatë, deri më tani nuk ka një konfirmim të drejtpërdrejtë nga vetë Elijona apo Klodiani për këto pretendime.
Foto: Instagram
Në gjithë këtë situatë, vëmendje ka marrë edhe një veprim i Eduard Kuçit, i cili ishte gjithashtu pjesë e Big Brother VIP Kosova 4.
Ai ka publikuar në rrjetet sociale një fotografi krah Elijonës, të shkrepur gjatë kohës kur të dy ishin banorë të formatit.
Postimi i fotos është komentuar si një gjest mbështetjeje ndaj Elijonës, sidomos në një moment kur ajo është në qendër të vëmendjes për shkak të raportimeve për krizën në çift.
Sidoqoftë, Edi nuk ka dhënë ndonjë shpjegim të qartë për arsyen e publikimit të fotografisë dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë thjesht për një kujtim nga koha e BBVK4 apo për një mesazh të tërthortë. /Telegrafi/