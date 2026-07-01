Eleni Foureira rrëfen për herë të parë frikën që kishte nga origjina e saj shqiptare: Mendoja se do të më mbylleshin dyert
Këngëtarja me prejardhje shqiptare, Eleni Foureira, ka folur hapur për sfidat që përjetoi në fillimet e karrierës, duke zbuluar se për shumë vite kishte frikë ta bënte publike origjinën e saj nga Shqipëria.
Gjatë një interviste në emisionin “The 2Night Shoë”, artistja tregoi se ishte rritur me bindjen se zbulimi i prejardhjes së saj mund t'i kushtonte mundësitë për të ndërtuar një karrierë të suksesshme në industrinë muzikore greke.
“Kur rritesh me këtë ndjenjë, frika bëhet pjesë e jotja. Mendoja se, nëse do të thosha se jam shqiptare, nuk do të trajtohesha njësoj si të tjerët dhe nuk do të më jepej e njëjta mundësi për të ecur përpara. Kështu e përjetoja realitetin në atë kohë”, u shpreh ajo.
Foto: YouTube
Foureira ndau edhe kujtime të dhimbshme nga ajo periudhë, duke treguar se paragjykimet nuk e lëndonin vetëm atë, por edhe familjen e saj.
Ajo kujtoi se nëna e përqafonte shpesh mes lotësh, e tronditur nga komentet dhe sjellja me të cilën përballej vajza e saj.
“Mbaj mend që më përqafonte dhe qante, duke më thënë: ‘Vajza ime, çfarë të kanë bërë? Ti nuk ke bërë asgjë’”, rrëfeu këngëtarja.
Megjithatë, theksoi se mbështetja e njerëzve më të afërt dhe besimi te vetja e ndihmuan të mos hiqte dorë nga ëndrra e saj. Me kalimin e viteve, publiku e pranoi dhe e vlerësoi për talentin dhe punën e saj, pavarësisht origjinës.
- YouTube www.youtube.com
Në intervistë, Foureira foli edhe për jetën personale, duke kujtuar mënyrën se si nisi historia e dashurisë me partnerin e saj, ish-futbollistin Alberto Botia.
Ajo tregoi se e kishte parë për herë të parë rreth dhjetë vjet më parë, kur ai, në atë kohë lojtar i Olympiacosit, kishte shkuar në lokalin ku ajo performonte pas një fitoreje të skuadrës.
“Kur e pashë, mendova: ‘Sa i pashëm është! Mos është aktor apo model?’. Nuk e dija fare kush ishte”, tha me humor.
Pak kohë më vonë, Botia i shkroi në Instagram për ta uruar për performancën. Bisedat mes tyre vazhduan, u takuan dhe lidhja e tyre nisi në mënyrë krejt natyrshme.
“Në nëntor mbushim 10 vjet bashkë”, zbuloi artistja.
Çifti janë prindër të një djali, Hermes, i cili erdhi në jetë në shkurt të vitit 2023, dhe vazhdojnë të konsiderohen si një nga çiftet më të dashura dhe më të ndjekura të showbiz-it grek. /Telegrafi/