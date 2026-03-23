Elegancë elektrike dhe rritëm spanjoll: Promovohet Porsche Macan e re
Në ambientin autentik të Intermezzo Music Bar, Porsche Center Shkup dhe Porsche Maqedonia prezantuan zyrtarisht modelin e ri të Porsche Macan. Ngjarja bashkoi inxhinierinë gjermane të nivelit të lartë me argëtimin urban të sofistikuar, duke shënuar një epokë të re për këtë SUV të njohur.
Një ndërthurje e performancës dhe stilit
Macan-i i ri, i cili vendos standarde të reja në klasën e tij me dizajnin progresiv dhe dinamikën mbresëlënëse, ishte ylli kryesor i mbrëmjes. Të ftuarit patën mundësinë ekskluzive të shohin nga afër inovacionet që e bëjnë këtë model simbol të shpirtit sportiv në përditshmëri.
Atmosferë muzikore speciale me Mestiza
Për energjinë në pistë dhe atmosferën perfekte u kujdes dyshja e njohur botërore e DJ-ve Mestiza. Miksi i tyre karakteristik i muzikës elektronike me elemente tradicionale spanjolle të flamengos ishte një pasqyrim i përkryer i karakterit të Macan-it të ri – një bashkim i traditës së markës Porsche me të ardhmen moderne dhe emocionuese.
“Macan ka qenë gjithmonë një zgjedhje e preferuar për klientët tanë në Shkup, ndërsa ky model i ri e ngre nivelin edhe më lart. Donim që kjo promovim të ishte më shumë se një prezantim i zakonshëm – donim të krijonim një përvojë që zgjon të gjitha shqisat,” deklaruan nga Porsche Center Shkup.