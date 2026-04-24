Premierë e Volkswagen T-Roc të ri në Maqedoni: gjeneratë e re e bestseller-it me cilësi dhe inovacion më të lartë
Në sallonin e Volkswagen në Shkup, u mbajt premiera e T-Roc të ri në tregun e Maqedonisë - një model që përfaqëson një brez krejtësisht të ri të njërit prej SUV-ve më të suksesshëm të markës.
Me më shumë se 2 milionë automjete të shitura në të gjithë botën, T-Roc është vendosur si një nga modelet kryesore në gamën SUV të Volkswagen. Brezi i ri sjell një hap të rëndësishëm përpara, duke kombinuar dizajn të fuqishëm, sisteme inovative të drejtimit dhe cilësi të përmirësuar ndjeshëm.
“Në botën e automobilave, rrallë një model arrin të bëhet një ikonë e gjeneratës së tij në një kohë kaq të shkurtër. Por T-Roc është pikërisht kjo. Që nga shfaqja e tij, ai jo vetëm që ka qenë një SUV i ri në portofolin tonë, por ka qenë edhe një përgjigje ndaj nevojave të shoferëve modernë - atyre që kërkojnë qëndrim, teknologji dhe dinamikë në një. Ne në Porsche Maqedoni jemi jashtëzakonisht krenarë që ju prezantojmë sot edicionin e tij më të fundit. Ky T-Roc vjen me një dizajn edhe më të mprehtë, nivel më të lartë dixhitalizimi dhe cilësie që vendos standardin në klasën e tij", tha Drejtori i Përgjithshëm i Porsche Macedonia, Zlatko Mucunski.
Dizajn që lë përshtypje
Gjenerata e re e T-Roc është zhvilluar tërësisht nga e para dhe menjëherë bie në sy me dizajnin e saj të pastër dhe dinamik. Silueta karakteristike me një pjesë të pasme si kupe, por theksohet më tej nga përmasat e rritura. Modeli është 12 cm më i gjatë, gjë që mundëson pamje edhe më ekspresive dhe moderne.
Ndriçimi luan një rol kyç në identitetin vizual. Ai vjen me fenerë LED si standard, ndërsa fenerët opsionalë IQ.LIGHT LED Matrix janë të lidhur me logon e ndriçuar të Volkswagen nëpërmjet një vije të hollë drite. Pjesa e pasme është e rrumbullakosur nga një shirit LED dhe një logo e ndriçuar, duke krijuar nënshkrim dallues natën.
Brendësi premium dhe teknologji të përparuara
Brendësia e T-Roc të ri është përmirësuar ndjeshëm, me fokus në cilësi, rehati dhe përvojë dixhitale. Kabina e projektuar rishtazi përfshin një ekran infotainment deri në 13 inç (33 cm), ndërsa ndriçimi ambiental krijon një atmosferë si në dhomën e ndenjes.
Materialet janë me cilësi të lartë, me sipërfaqe të buta dhe zbukurim tekstili në panelin e instrumenteve. Modeli miraton teknologji nga klasat më të larta, të tilla si gjenerata e re e sistemit të përzgjedhjes së modalitetit të drejtimit dhe një ekran në kokë që projekton informacionin më të rëndësishëm direkt në xhamin e përparmë.
Më shumë hapësirë dhe rehati
Me gjatësinë e tij të rritur, T-Roc i ri ofron dukshëm më shumë hapësirë për pasagjerët dhe bagazhet.
Kabina është projektuar për udhëtim të rehatshëm për pesë persona. Hapësira e bagazhit është rritur në 475 litra, gjë që rrit më tej praktikën. Për herë të parë, është gjithashtu në dispozicion sedilja ergoActive me 14 pozicione dhe funksion masazhi, gjë që e ngre nivelin e rehatisë në një nivel të ri.
Teknologji e gjeneratës së re
T-Roc i ri është ndërtuar mbi platformën më të fundit MQB evo, e cila mundëson integrimin e teknologjive dhe sistemeve më të përparuara të asistencës.
Mes tyre janë: Travel Assist me funksione të zgjeruara; Park Assist Pro me parkim automatik dhe kontroll përmes telefonit inteligjent; Exit warning sistem për siguri të shtuar
Këto sisteme e pozicionojnë T-Roc midis modeleve më të përparuara në klasën e tij.
Motorë hibrid inovativ
T-Roc i ri është në dispozicion me motorë modernë turbo benzine me teknologji hibride të butë 48V (1.5 eTSI), me fuqi prej 115 dhe 150 kf.
Ofertë e thjeshtuar dhe më e qartë
Struktura e re e ofertës së modelit është më e qartë dhe më e orientuar drejt klientit, me katër nivele pajisjesh: Life, Style dhe R-Line. Paketat janë optimizuar për konfigurim më të lehtë dhe vlerë më të mirë për klientët.
Një nga modelet më të rëndësishme SUV të Volkswagen
Që nga lançimi i tij në vitin 2017, T-Roc ka qenë një sukses i vazhdueshëm. Vetëm gjatë vitit të kaluar, pothuajse 300,000 klientë në Evropë e kanë zgjedhur këtë model.
Me mbi 2 milionë automjete të shitura deri më sot, T-Roc është një nga modelet SUV më të suksesshme të Volkswagen, menjëherë pas Tiguan, dhe një shtyllë e rëndësishme në strategjinë e markës për të ardhmen.
Shitjet e T-Roc të ri kanë filluar tashmë, në të gjitha sallonet e Volkswagen në Maqedoni.