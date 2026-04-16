Audi Q5 – makina më e dëshirueshme në Maqedoni
Audi Q5 është shpallur "Makina më e dëshirueshme në Maqedoni" në edicionin e këtij viti të “Rrotës së Artë – Zgjedhja Kombëtare për Makinën më të Dëshiruar”, duke fituar një numër mbresëlënës prej 43.2% të totalit të votave. Ky vlerësim është konfirmim i fortë i besimit dhe interesit që publiku i Maqedonisë ka në këtë model SUV premium.
“Rrota e Artë” përfaqëson një koncept unik përzgjedhjeje, ku fituesi përcaktohet nga vetë entuziastët e makinave – përmes votimit online, të hapur për publikun. Në këtë mënyrë, rezultatet pasqyrojnë drejtpërdrejt interesin dhe dëshirat e vërteta të tregut.
Audi Q5 ka qenë një nga modelet më të suksesshme SUV në segmentin e mesëm në Evropë dhe Gjermani për më shumë se 15 vjet. Me gjeneratën e fundit, Audi e forcon më tej këtë pozicion, duke sjellë dizajn edhe më ekspresiv, teknologji të përparuar dhe efikasitet të përmirësuar.
Gjenerata e re e Audi Q5 është modeli i parë SUV i bazuar në Platformën Premium Combustion (PPC) – platformë që mundëson standarde të larta teknike, fleksibilitet dhe zhvillimin e modeleve me një karakter unik. Modeli fuqizohet nga motorë modernë me benzinë dhe naftë, të optimizuar më tej me teknologjinë MHEV plus, e cila siguron efikasitet më të mirë dhe konsum më të ulët.
Përveç kësaj, gjenerata e re plotëson edhe versionin sportiv të Audi SQ5, ndërsa në të ardhmen e afërt, gama do të zgjerohet me modele hibride plug-in.
Me integrimin e arkitekturës së re elektronike E³ 1.2, Audi Q5 sjell aftësitë më të fundit të lidhjes dhe dixhitalizimit, duke vendosur standarde të reja në segmentin premium SUV.
Fitimi i këtij çmimi prestigjioz konfirmon edhe një herë pozicionin e Audi Q5 si një model që kombinon në mënyrë të përsosur dizajnin, performancën dhe teknologjinë inovative – pikërisht atë që kërkojnë shoferët modernë.