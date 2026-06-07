Elbasani organizon homazhe në nderim të Fatjon Bunjakut
Klubi i Elbasanit ka njoftuar se sonte do të organizojë një mbledhje përkujtimore në nderim të futbollistit Fatjon Bunjaku, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident automobilistik.
Përmes një njoftimi zyrtar, klubi verdheblu ka ftuar tifozët dhe të gjithë dashamirësit e futbollit që t'i bashkohen kësaj ceremonie për të kujtuar 22-vjeçarin, i cili ishte pjesë e skuadrës gjatë sezonit të fundit.
Më poshtë, njoftimi i plotë i AF Elbasanit:
"Të nderuar tifozë verdheblu dhe dashamirës të futbollit,
Sot në 19:00, në hyrjen kryesore të stadiumit "Elbasan Arena" mblidhemi për të nderuar Fatjon Bunjakun, një atlet të shkëlqyer dhe një njeri pozitiv e plot pasion.
Le ta nderojmë së bashku kujtimin e Fatjonit". /Telegrafi/