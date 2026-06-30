“El Tri” dhe mallkimi i ndeshjes së katërt: Meksika përballë historisë në Kupën e Botës me përzgjedhësin Javier Aguirre
Meksika hyn në një tjetër sfidë vendimtare në Kupën e Botës 2026, me presionin historik që rëndon mbi “El Tri”, të cilët prej tetë turne radhazi nuk kanë arritur kurrë të kalojnë “ndeshjen e katërt”, një barrierë që vazhdon të mbetet e pakapërcyeshme.
Përzgjedhësi Javier Aguirre është shpresa e madhe e kombit meksikan për të thyer këtë seri negative, por përballë Ekuadorit, situata mbetet e tensionuar, sidomos duke pasur parasysh se Meksika ka dështuar vazhdimisht në këtë fazë të turneut gjatë dekadave të fundit.
Një histori e gjatë zhgënjimesh
Që nga Kupa e Botës 1994 në Shtetet e Bashkuara, Meksika ka mbetur e “bllokuar” në fazën e 1/8 së finales, duke mos arritur asnjëherë të bëjë hapin drejt çerekfinales në tetë edicionet e fundit.
Rrugëtimi i tyre është shoqëruar me eliminime të njëpasnjëshme
- 2018: humbje ndaj Brazilit (0-2)
- 2014: humbje ndaj Holandës (1-2)
- 2010: humbje ndaj Argjentinës (1-3)
- 2006: humbje ndaj Argjentinës (0-1)
- 2002: humbje ndaj SHBA-së (0-2)
- 1998: humbje ndaj Gjermanisë (1-2)
Mallkimi i penalltive dhe kujtimet e 1994
Një nga momentet më të dhimbshme për tifozët meksikanë mbetet Kupa e Botës 1994, kur Meksika u eliminua nga Bullgaria pas penalltive në 1/8 e finales.
Aty u humbën disa goditje vendimtare, duke shënuar një nga dështimet më të kujtuara në historinë e kombëtares.
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Si një nga vendet organizatore dhe një prej skuadrave të pamposhtura deri tani në turne, Meksika ka ngritur pritshmëri të mëdha.
Megjithatë, shorti nuk ka qenë i lehtë, pasi Ekuadori shihet si një nga kundërshtarët më të fortë të fazës së 1/16 së finales.
Nëse Meksika arrin ta kalojë këtë barrierë, dhe do të tentonte pastaj të shkruante histori duke arritur në çerekfinale për herë të parë që nga Kupat e Botës të organizuara në shtëpi (1970 dhe 1986), kur kishte shkuar deri në këtë fazë të turneut.
Për Meksikën, kjo nuk është thjesht një ndeshje eliminatore, por një përballje me historinë e vet. “El Tri” kërkon të thyejë një mallkim që ka zgjatur për dekada dhe të më në fund të kalojë kufirin e shumëpërfolur të “ndeshjes së katërt”. /Telegrafi/