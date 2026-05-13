Ekziston një arsye pse kutitë e iPhone hapen me vështirësi
Shumë përdorues kanë vënë re se kapaku i kutisë së iPhone ngrihet jashtëzakonisht ngadalë dhe ndonjëherë është pothuajse e pamundur të hapet shpejt.
Kjo nuk është një gabim rastësor në prodhim, por një plan i menduar me kujdes nga Apple për të krijuar ndjenjën e pritjes dhe emocionit te përdoruesit.
Steve Jobs besonte se vetë procesi i hapjes së paketimit përcakton mënyrën se si përdoruesi do ta përjetojë iPhone.
Sipas tij, përvoja duhej të ishte perfekte deri në detajin më të vogël, ndërsa dizajneri Jony Ive e përshkroi këtë si një lloj “teatri” që e bën çdo blerës të ndihet i veçantë.
Kutitë prodhohen me matje jashtëzakonisht precize, në mënyrë që pjesa e sipërme dhe ajo e poshtme të përshtaten pothuajse në mënyrë perfekte. Ky efekt vakumi e detyron përdoruesin ta hapë ngadalë kutinë dhe ta përjetojë momentin si diçka luksoze.
Edhe pse paketimet e iPhone janë bërë më të vogla ndër vite për arsye mjedisore, rituali i hapjes ka mbetur i njëjtë, madje edhe te modelet më të reja si iPhone 16. /Telegrafi/