Ekspozitë e fotoreporterit Ridvan Slivova - dokumenton krimet e luftës në Gollak
Sot u mbajt një ekspozitë fotografike nga fotoreporteri Ridvan Slivova, e cila i kushtohet dokumentimit të krimeve të luftës të kryera gjatë luftës në Kosovë, Gollak.
Ekspozita sjell përmes fotografive dëshmi vizuale të vuajtjeve, shkatërrimeve dhe pasojave që la lufta mbi popullatën civile të Gollakut.
Përmes objektivit të tij, Slivova ka arritur të kapë momente që pasqyrojnë realitetin e asaj kohe, duke ruajtur kujtesën kolektive dhe duke kontribuuar në dokumentimin historik.
Të pranishmit në këtë ngjarje patën mundësinë të shohin nga afër fotografi që rrëfejnë histori të rënda njerëzore, duke nxitur reflektim mbi të kaluarën dhe rëndësinë e drejtësisë për viktimat.
Organizatorët theksuan se ekspozita synon të rrisë ndërgjegjësimin për krimet e luftës dhe të shërbejë si një thirrje për të mos harruar, por edhe për të kërkuar përgjegjësi për ato që kanë ndodhur.
Kjo ekspozitë vjen si një kontribut i rëndësishëm në ruajtjen e së vërtetës historike dhe në përkujtimin e viktimave të luftës në rajonin e Gollakut. /Telegrafi/