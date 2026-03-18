Eksportet e makinave të Kanadasë ranë me mbi 32% brenda një muaji
Eksportet e makinave nga Canada pësuan një rënie të fortë prej mbi 32% brenda vetëm një muaji, duke ndikuar ndjeshëm në ekonominë e vendit.
Deficiti tregtar u rrit në rreth 3.6 miliardë dollarë kanadezë (afërsisht 2.4 miliardë euro) në janar, nga 1.3 miliardë (rreth 0.9 miliard euro) në dhjetor.
Në total, eksportet ranë me 4.7%, ndërsa importet u ulën me 1.1%, duke treguar dobësi më të madhe në të ardhurat nga eksporti.
Goditjen kryesore e mori sektori i automjeteve, ku eksportet e makinave dhe kamionëve të lehtë ranë me 32.5%.
Një nga arsyet kryesore ishte ndryshimi sezonal në prodhim, që uli dërgesat jashtë vendit.
Ndikim shtesë patën edhe tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, që prekën automjetet jashtë marrëveshjes tregtare të Amerikës së Veriut. /Telegrafi/