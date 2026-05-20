Ekskluzive nga Kina, një udhëtim si asnjë tjetër në histori: Midea Kosova marshon drejt së ardhmes së klimatizimit me 40 partnerë
Në një udhëtim që do të mbetet gjatë në historinë e biznesit vendor, Midea Kosova ka realizuar një mega-ekspeditë ekskluzive në zemrën e inovacionit botëror në Kinë. Me një trupë elitare prej rreth 40 partnerësh dhe ekspertësh kryesorë të fushës nga e gjithë Kosova, ky udhëtim madhështor thyen çdo rekord të mëparshëm: asnjë kompani tjetër në Kosovë nuk ka ndërmarrë një mision kaq të largët, kaq masiv dhe me një peshë kaq të jashtëzakonshme profesionale e teknologjike.
Për gjashtë ditë me radhë, nga 13 deri më 18 Maj 2026, ekipi i kompanisë ACN (distributori ekskluziv i Midea Kosova për klimatizim, bojlerë dhe aparat të ujit në Kosovë) dhe liderët e industrisë kosovare pushtuan dy megapoliset kryesore të prodhimit global, Guangzhou dhe Foshan.
Kosova preku nga afër të ardhmen e teknologjisë HVAC (Klimatizim, Ventilim dhe Ngrohje), duke dëshmuar dominimin dhe vizionin e pakonkurrueshëm të Midea Group në skenën botërore.
Gjatë këtij samiti në Kinë, Fidan Muhaxheri, CEO i kompanisë ACN – partneri ekskluziv i Midea Kosova, deklaroi me krenari: “Ajo që kemi parë këto ditë kalon çdo imagjinatë; ne nuk po sjellim në Kosovë thjesht pajisje, por po importojmë vetë trurin e inteligjencës artificiale dhe të ardhmen absolute të HVAC. Fakti që Midea Kosova arriti të dërgojë 40 partnerë direkt në epiqendrën e teknologjisë botërore, është një dëshmi e pastër e forcës dhe lidershipit tonë. Ky udhëtim ka hapur një epokë të re të pathyeshme për tregun kosovar!”
Nga Aeroporti te Gjigantët e Prodhimit: Një Agjendë e Forcës Absolute
Udhëtimi nisi me fluturimin transkontinental, i cili i hapi rrugë një agjende intensive që ndryshoi krejtësisht perceptimin mbi teknologjinë moderne.
Delegacioni vizitoi fabrikën robotike dhe hiper-moderne RAC Guangzhou (Nansha) – një megastrukturë inteligjente prej 118,000 metrash katrorë, e automatizuar plotësisht. Partnerët kosovarë panë nga afër se si funksionon një superfuqi globale:
Me mbi 64 miliardë dollarë të ardhura vjetore globale, një investim masiv prej 1.5 miliardë dollarësh çdo vit në R&D dhe një forcë titanike prej 190,000 punonjësish në mbarë globin, Midea Group dëshmon rreshtimin e saj krenar në vendin #246 të Fortune Global 500 dhe vendi i #184 ne Forbes Global.
Në këtë kontekst të një fuqie absolute, partnerët kosovarë panë nga afër ushtrinë e robotëve industrialë në fabrikën plotësisht të automatizuar. Kulmi i vizitës ishte Midea Group Innovation Park në Foshan, një mega-qendër teknologjike ku mbi 1,000 shkencëtarë elitarë zhvillojnë të ardhmen e HVAC në më shumë se 100 laboratorë të avancuar testimi.Kjo dëshmon pse Midea nuk ka rivalë.