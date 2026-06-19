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Në një moment të çuditshëm gjatë ndeshjes mes Meksikës dhe Koresë së Jugut në Kupën e Botës, shpërtheu kaosi kur portieri u kap disa metra larg vijës së tij, duke e lënë portën hapur pas një gjuajtjeje të mirë nga Heung-min Son.

Pikërisht kur dukej si një gol i sigurt, Edson Alvarez disi u kthye me vrap dhe largoi topin me një goditje me biçikletë nga vija e lojës.

Mendimi i tij i shpejtë e dërgoi topin në vend të sigurt dhe e habiti gjithë turmën e tifozëve që ishin në stadium.

Komentuesit mezi i ndiqnin mbrojtësit teksa nxitonin dhe portieri vazhdonte të vraponte prapa sikur të mos kishte ndodhur asgjë.

Largimi i topit ishte aq akrobatik sa dukej më shumë si një pikë kulmore e një sulmuesi sesa një shpëtim mbrojtës.

Pamjet e përsëritura treguan Alvarezin duke u përdredhur në ajër për ta kapur topin disa centimetra përpara se ai të hynte në rrjetë.

Ky shpëtim i Alvarez ishte vendimtar në fund, pasi Meksika arriti një fitore të madhe me rezultat 1-0, duke siguruar kualifikimin në fazën tjetër të Kupës së Botës. /Telegrafi/

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