Edson Alvarez çmend të gjithë, shpëton golin e sigurt me një ndërhyrje akrobatike në vijën e portës
Në një moment të çuditshëm gjatë ndeshjes mes Meksikës dhe Koresë së Jugut në Kupën e Botës, shpërtheu kaosi kur portieri u kap disa metra larg vijës së tij, duke e lënë portën hapur pas një gjuajtjeje të mirë nga Heung-min Son.
Pikërisht kur dukej si një gol i sigurt, Edson Alvarez disi u kthye me vrap dhe largoi topin me një goditje me biçikletë nga vija e lojës.
Mendimi i tij i shpejtë e dërgoi topin në vend të sigurt dhe e habiti gjithë turmën e tifozëve që ishin në stadium.
🚨 WATCH: Edson Álvarez to the rescue! 🇲🇽
A stunning goal-line clearance denies South Korea and keeps Mexico in the game. 😱pic.twitter.com/lEA1DNLvYD
— World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 19, 2026
Komentuesit mezi i ndiqnin mbrojtësit teksa nxitonin dhe portieri vazhdonte të vraponte prapa sikur të mos kishte ndodhur asgjë.
Largimi i topit ishte aq akrobatik sa dukej më shumë si një pikë kulmore e një sulmuesi sesa një shpëtim mbrojtës.
Edson Alvarez with the clearance of the TOURNAMENT to deny Heung Min Son and South Korea from scoring pic.twitter.com/d5j1tHDmFP
— Banter FC (@FCBanter_) June 19, 2026
Pamjet e përsëritura treguan Alvarezin duke u përdredhur në ajër për ta kapur topin disa centimetra përpara se ai të hynte në rrjetë.
Ky shpëtim i Alvarez ishte vendimtar në fund, pasi Meksika arriti një fitore të madhe me rezultat 1-0, duke siguruar kualifikimin në fazën tjetër të Kupës së Botës. /Telegrafi/
📸 The incredible goal-line clearance by Edson Álvarez that kept Mexico level against South Korea. 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/yHjZUCcUj5
— World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 19, 2026