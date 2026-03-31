“Edoni kundër Kenanit”, faqja e Juventusit me postim para ndeshjes Kosovë-Turqi
Kombëtarja e Kosovës do të luajë sot (e martë) ndeshjen historike ndaj Turqisë për kualifikim në Kupën e Botës 2026.
Para kësaj ndeshjeje ka reaguar edhe faqja zyrtare e gjigantit italian Juventus.
Tashmë dihet se dy futbollistët e ‘Zonjës së Vjetër’, Edon Zhegrova dhe Kenan Yildiz, do të takohen sot me njëri-tjetrin, por kësaj radhe në cilësinë e kundërshtarit.
Edon contro Kenan 💥
Spareggio Mondiale a tinte bianconere tra Kosovo e Turchia: in bocca al lupo, ragazzi! 🇽🇰🆚🇹🇷 pic.twitter.com/P5xvymknuY
— JuventusFC (@juventusfc) March 31, 2026
Faqja zyrtare e klubit ka postuar fotografitë e të dy lojtarëve me fanellën e Juventusit, duke ju uruar të dyve fat për ndeshjen e sotme.
Kujtojmë se ndeshja mes Kosovës dhe Turqisë do të nis me fillim nga ora 20:45.
/Telegrafi/
