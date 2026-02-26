Edon Zhegrova reagon pas eliminimt të Juventusit: Kjo dhemb
Juventus është eliminuar nga Liga e Kampionëve pas një përballjeje dramatike ndaj Galatasarayt.
“Zonja e Vjetër” kishte pësuar humbje të thellë 5-2 në ndeshjen e parë në Stamboll, ndërsa në Torino arriti të rikthehej fuqishëm, duke fituar 3-0 brenda 90 minutave të rregullta dhe duke barazuar rezultatin e përgjithshëm. Megjithatë, në kohën shtesë Galatasaray realizoi dy gola, duke vulosur kualifikimin me rezultat përfundimtar 3-2 në ndeshjen e kthimit dhe duke lënë jashtë italianët.
Edon Zhegrova u inkuadrua në pjesën e dytë dhe i dha energji të re sulmit të Juventusit, duke qenë vendimtar në ndërtimin e aksionit te goli i dytë.
Sulmuesi dardan pati edhe një rast të artë në kohën shtesë, kur mund ta çonte rezultatin në 4-0 dhe të ndryshonte fatin e përballjes, por nuk arriti të konkretizojë.
Pas ndeshjes, Zhegrova reagoi në rrjetet sociale, duke shprehur zhgënjimin për eliminimin, por edhe krenarinë për paraqitjen e skuadrës.
“Kjo dhemb. Por kjo humbje është pjesë e rrugëtimit tim".
"Krenar për skuadrën dhe mentalitetin që treguam. Faleminderit të gjithë tifozëve në stadium – ishit të jashtëzakonshëm”, ka shkruar ai në Instagram.
Pavarësisht eliminimit, paraqitja e Juventusit në ndeshjen e kthimit dhe impakti i Zhegrovës në pjesën e dytë lënë shije pozitive për vazhdimin e sezonit. /Telegrafi/