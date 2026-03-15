Edicioni special Rockslide i Jeep është Wrangler-i më i kaltër deri më tani
Fluksi i Jeep-ave të rinj të edicionit special duket i pafund. Marka amerikane e automjeteve krijoi një program të quajtur "Twelve 4 Twelve", duke shfaqur një Wrangler të ri të edicionit special çdo muaj për 12 muajt e ardhshëm. Tani kemi pjesën e pestë në seri, Jeep Wrangler Rockslide 2026.
Sa i përket edicioneve speciale, Rockslide është mjaft i thjeshtë. Në thelb përfshin vetëm thekse unike të kaltra brenda dhe jashtë. Çatia dhe grila rrethojnë makinën në një ngjyrë të ftohtë të quajtur Anvil, ndërsa ana e karrocerisë është e zbukuruar me vija Blue Agave dhe një grafikë malore.
Ekzistojnë gjithashtu logo anësore të kapakut të motorit dhe grafika vintage "4 Wheel Drive" në pjesën e pasme të realizuar në Blue Agave, transmeton Telegrafi.
Kabina vazhdon të njëjtën temë, me një kornizë të panelit të instrumenteve në ngjyrë Indigo Blue. E njëjta ngjyrë shfaqet edhe në konsolën qendrore dhe mbështetëset e krahëve të dyerve, ndërsa ulëset janë të mbështjella me tapiceri prej pëlhure Jean Blue.
Qepje kontrastuese argjendi gjenden në të gjithë modelin, dhe Jeep thotë se ka detaje të tjera unike, të tilla si një pllakë porte me rrotullim, por nuk dha imazhe të këtyre shtesave.
Wrangler Rockslide mund të merret në versionet Sahara dhe Rubicon, dhe blerësit mund ta lyejnë atë në çdo ngjyrë që dëshirojnë, por do të duan të sigurohen që plotëson detajet e kaltra. Jeep gjithashtu përshtatet me shina çeliku, që është hera e parë që këto ofrohen në versionin Sahara që nga viti 2017.
Përmbajtje të tjera standarde në modelet Sahara dhe Rubicon përfshijnë një xham të përparmë Gorilla Glass, pasqyra me ngrohje, drita automatike LED dhe kontroll adaptiv të shpejtësisë.
Ndërsa nuk është pjesë e programit Twelve 4 Twelve, Jeep po i jep gjithashtu kamionçinës Gladiator trajtimin Rockslide. Pamja Rockslide do të jetë e disponueshme në versionet Rubicon dhe Mojave. Porositë për modelet Rockslide hapen në prill. /Telegrafi/