Edhe Kina konfirmon ftesën për t'u bashkuar me "Bordin e Paqes" për Gazën të Trump
Pekini konfirmoi të martën se Kina ishte ftuar të bashkohej me "Bordin e Paqes" për Gazën të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
"Kina ka marrë ftesën e Shteteve të Bashkuara", ka thënë zëdhënësi i ministrisë së jashtme Guo Jiakun në një konferencë të rregullt për shtyp, pa specifikuar nëse Pekini do ta pranonte ftesën.
Bordi fillimisht ishte krijuar për të mbikëqyrur rindërtimin e Gazës së shkatërruar nga lufta, por statuti nuk duket se e kufizon rolin e tij në territorin e pushtuar palestinez.
Uashingtoni u ka kërkuar udhëheqësve të ndryshëm të jenë në bord, të kryesuar nga Trump, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, kryeministrin hungarez Viktor Orban dhe kryeministrin kanadez Mark Carney.
Guo tha se marrëdhëniet Kinë-SHBA kishin arritur stabilitet të përgjithshëm gjatë vitit të kaluar, pavarësisht një lufte tregtare që pa të dy vendet të vendosnin tarifa për produktet e njëri-tjetrit.
"Gjatë vitit të kaluar, marrëdhëniet Kinë-SHBA kanë përjetuar ulje-ngritje, por kanë ruajtur stabilitetin e përgjithshëm dinamik", u tha Guo gazetarëve.
“Bashkëpunimi midis Kinës dhe SHBA-së u sjell dobi të dyja palëve, ndërsa konfrontimi i dëmton të dyja”, shtoi ai. /Telegrafi/