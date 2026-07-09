Ed Sheeran performon për lojtarët e Anglisë në Kupën e Botës, ata nuk dukeshin të interesuar
Një performancë private akustike e Ed Sheeran për kombëtaren e Anglisë është bërë virale, por jo për arsyet e duhura.
Këngëtari u filmua duke dhënë maksimumin me kitarën në dorë, me sytë mbyllur dhe duke kënduar me shumë pasion, ndërsa lojtarët që ishin ulur pranë pishinës dukeshin jashtëzakonisht pak të entuziazmuar.
Disa prej lojtarëve kishin vendosur peshqirë mbi kokë, të tjerë shikonin në mënyrë të zbrazët, ndërsa disa të tjerë dukej sikur po e përjetonin me vështirësi atë moment.
Ed Sheeran fez show fechado para os jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo.pic.twitter.com/27LWBnD2au
— José Norberto Flesch (@jnflesch) July 8, 2026
Kontrasti mes përkushtimit të Sheeran-it gjatë performancës dhe reagimeve të lojtarëve ka shkaktuar një valë memesh dhe shakash në internet.
Videoja është publikuar në një kohë kur Anglia po përgatitet të përballet me Norvegjinë në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026, të shtunën.
"Tre Luanët" u kualifikuan më tej pas fitores 3-2 ndaj Meksikës, por kjo video humoristike ka sjellë pak lehtësim dhe argëtim mes presionit të madh të turneut.