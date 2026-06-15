Ed Sheeran njofton fansat se do të mund të pauzojë nga muzika
Ed Sheeran ndau disa lajme të rëndësishme me fansat gjatë shfaqjes së parë të pjesës amerikane të turneut të tij LOOP.
Muzikanti i njohur britanik zbuloi se planifikon të bëjë një pushim pas përfundimit të turneut për të kaluar më shumë kohë me familjen e tij.
Këngëtari i këngës "Shape of You" performoi në Glendale të Arizonës të shtunën, ku hapi pjesën e turneut të tij në Amerikën e Veriut.
Pasi performoi një sërë hitesh të tij më të mëdha, ai iu drejtua publikut dhe pranoi se ata mund të mos e shohin në skenë për njëfarë kohe.
"Kjo ndoshta do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Pasi të mbarojë turneu, mund të bëj një pushim dhe t'i përkushtohem jetës familjare", tha muzikanti 35-vjeçar.
"Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falënderoj që erdhet", u tha ai fansave të mbledhur.
Ed dhe gruaja e tij Cherry Seaborn kanë dy vajza, Lyra pesëvjeçare dhe Jupiter katërvjeçar.
Sheeran e kaloi pjesën më të madhe të vitit 2026 në turne. Ai e nisi turneun në janar në Zelandën e Re, e më pas pati performanca në Australi dhe Amerikën e Jugut.
Pjesa amerikane e turneut do të zgjasë pothuajse pesë muaj, me koncertin e fundit të planifikuar për 7 nëntor në Tampa të Floridës.
Kjo nuk është hera e parë që Sheeran ka njoftuar një pushim nga industria e muzikës. Pas suksesit të albumit të tij Multiply, ai mori një pauzë nëntëmujore midis viteve 2015 dhe 2016.
Ai bëri një pushim edhe më të gjatë pas turneut të mundimshëm dyvjeçar Divide, kur u tërhoq nga syri i publikut nga viti 2019 deri në vitin 2021.