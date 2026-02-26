E vetmja në botë, Porsche Ruf 928R del në shitje
Kur Alois Ruf ia vë emrin një Porsche-je, të gjithë e dimë se ajo është diçka e veçantë.
Por një herë në vitin 1989, Ruf prodhoi një 928 shumë të veçantë.
I quajtur Ruf 928R, kjo Porsche me motor përpara është një model unik i krijuar për ish-kryetarin e Samsung Group, Lee Kun-Hee.
Ruf filloi me një karroceri me ngjyrë të bardhë.
Tani vetura është në shitje falë shtëpisë së ankandeve Gooding Christie's, e cila do ta prezantojë automjetin në Amelia Island në fillim të marsit.
Vlerësimet para ankandit variojnë nga 400,000 deri në 500,000 dollarë.
Duke pasur parasysh se ky është i vetmi Ruf 928R i ndërtuar ndonjëherë, ka një shans të mirë që kjo veturë t'i përmbushë këto vlerësime.
Ankandi fillon më 5 mars. Thjesht duhet të jini të gatshëm të shpenzoni një milion dollarë për të. /Telegrafi/