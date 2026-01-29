E-Shneta e fuqizuar nga AI për modernizimin e qasjes në barna për qytetarët dhe klinicistët në Kosovë
Zgjidhje digjitale që u mundëson qytetarëve dhe profesionistëve shëndetësorë informim të saktë, qasje më të shpejtë në barna dhe shërbime në kohë reale
Fidan Kalaja
Prishtinë, Republika e Kosovës & Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe
Sistemi shëndetësor i Kosovës përballet me boshllëqe të vazhdueshme informative lidhur me disponueshmërinë e barnave, transparencën e stokut dhe qasjen e pacientëve. Qytetarët raportojnë mungesa të shpeshta dhe përballen me kosto më të larta nga xhepi për shkak të fragmentimit të informacionit mbi furnizimin. E-Shneta adreson këtë hendek duke krijuar një infrastrukturë shëndetësore digjitale të centralizuar dhe në kohë reale, e cila lidh barnatoret publike dhe private me pacientët, ofruesit e shërbimeve dhe proceset e sistemit shëndetësor.
Çfarë ofron startup-i?
E-Shneta është një platformë digjitale modulare që digjitalizon dhe menaxhon listën e barnave esenciale (me vlerë mbi 70 milionë), integron 101 barnatore publike dhe përfshin rreth 900 barnatore private përmes aplikacioneve mobile (Android dhe iOS), me kërkim të bazuar në GPS dhe transparencë të stokut në kohë reale. Platforma është projektuar të evoluojë në një treg digjital të shërbimeve shëndetësore të fuqizuar nga inteligjenca artificiale (AI), duke ofruar orare të mjekëve, rezervim të termineve, menaxhim të rimbushjes së barnave për sëmundje kronike dhe transparencë të shërbimeve ndërkufitare.
Validimi nga përdoruesit
Hulumtime të pavarura dhe anketa me përdoruesit tregojnë kërkesë të lartë: më shumë se 97% e qytetarëve deklarojnë se do të përdornin një aplikacion mobil për informim mbi barnat dhe orientim drejt barnatores më të afërt. Dështimet e raportuara të informacionit përfshijnë 70% vështirësi në gjetjen e disponueshmërisë së saktë dhe 96% që deklarojnë se mungesa e transparencës rrit kostot - dëshmi e përshtatshmërisë produkt-treg për një lansim kombëtar.
Pse tani?
Fragmentimi dhe proceset manuale i lënë pacientët të ekspozuar ndaj mungesave dhe shpenzimeve të panevojshme, ndërsa akterët e shëndetit publik nuk kanë të dhëna të konsoliduara dhe në kohë reale për inventarin. Në nivel rajonal, disa tregje fqinje gjithashtu mungojnë sisteme të integruara të stokut të barnatoreve, duke krijuar një mundësi për zgjerim të një shtrese operacionale të harmonizuar për transparencë të barnave dhe koordinim të kujdesit shëndetësor.
Plani i programit (30–60 ditët e para)
Në kuadër të EquityPilot, E-Shneta do të:
– Finalizojë auditimet e ndërveprueshmërisë dhe sigurisë për integrimin e barnatoreve publike;
– Lansojë aplikacionet mobile për konsumatorët dhe fushatën e vetëdijesimit publik në Kosovë;
– Fillojë përfshirjen e barnatoreve private prioritare dhe të përcaktojë indikatorë kyç të performancës (KPI) për përditësimin e stokut;
– Vendosë modele të gatishmërisë teknike dhe rregullative për zgjerimin e planifikuar rajonal.
Prova
Parashikime financiare konservatore tregojnë një rrugë drejt profitabilitetit brenda tre viteve dhe potencial të fortë rritjeje nga zgjerimi rajonal. Zbatimi operacional tashmë demonstron menaxhim të konsoliduar të listës kombëtare të barnave esenciale dhe integrim të pikave kryesore të barnatoreve publike.
Koment nga udhëheqja
Z. Hesham Zreik, Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv i FasterCapital, tha: “Jemi të entuziazmuar të mbështesim E-Shneta përmes EquityPilot. Ekipi ynë do të fokusohet në arritjen e piketave të zbatimit dhe në lidhjen e startup-it me akterët e duhur të ekosistemit.”
90 ditët e ardhshme
E-Shneta do të përfundojë përfshirjen e barnatoreve publike, do të publikojë aplikacionet për konsumatorët, do të nisë objektivat për përfshirjen e barnatoreve private (20–30% në vitin e dytë) dhe do të pilotojë modulet e rimbushjes së barnave për sëmundje kronike dhe rezervimit të termineve me partnerë klinikë të përzgjedhur. Angazhimi rregullativ për zgjerimin rajonal do të zhvillohet paralelisht.
Rreth E-Shneta
E-Shneta po ndërton një infrastrukturë digjitale bazë për shëndetësinë në Kosovë, e cila centralizon disponueshmërinë e barnave, lokacionet e barnatoreve dhe shërbimet shëndetësore në një platformë të vetme të fuqizuar nga inteligjenca artificiale. Projekti synon të rrisë transparencën, të ulë shpenzimet nga xhepi dhe të mundësojë menaxhim efikas të barnave për qytetarët dhe sistemet shëndetësore.
Rreth FasterCapital
FasterCapital është një ndërtues global i ndërmarrjeve (venture builder) dhe inkubator online i dedikuar për bashkëfinancimin dhe bashkëthemelimin e startup-eve inovative. I themeluar në vitin 2014, sot renditet si ndërtuesi nr. 1 i ndërmarrjeve për nga numri i startup-eve të mbështetura, kapitali i investuar dhe fondet e ngritura. Ai mbështet startup-et në mbarë botën përmes programeve të ndryshme, përfshirë asistencë financiare, zhvillim biznesi dhe mbështetje teknike. Programi EquityPilot është projektuar për të ndihmuar startup-et në fazë të hershme të ndërtojnë zgjidhje të shkallëzueshme përmes mentorimit, udhëzimit strategjik dhe mbështetjes nga rrjeti. /Telegrafi/