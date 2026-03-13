E quajnë “pema mrekulli”: Lulëzon në pranverë dhe rritet shumë shpejt, ideale për oborre sepse krijon hije të dendur
Paulownia, e njohur edhe si “pema e kambanave blu”, po bëhet gjithnjë e më e popullarizuar te kopshtarët amatorë falë rritjes së shpejtë dhe lulëzimit të saj mbresëlënës
Paulownia, të cilën në internet shpesh e quajnë “pema mrekulli”, njihet edhe si Mbretëresha e drurit ose pema e kambanave blu, dhe aktualisht po tërheq shumë vëmendje te kopshtarët amatorë.
Karakteristikat e saj tingëllojnë shumë tërheqëse: rritje jashtëzakonisht e shpejtë, krijim i shpejtë i hijes dhe lulëzim mbresëlënës vjollcë në pranverë.
Kjo pemë, me origjinë nga Kina, mund të rritet deri në dy metra në vit në kushtet e para të mira të rritjes. Në Austri pritet të rritet rreth një metër e gjysmë në vit. Gjethet e saj të mëdha krijojnë shpejt një kurorë të dendur, gjë që është shumë e dëshirueshme në kopshte të nxehta.
Ajo konsiderohet gjithashtu relativisht rezistente ndaj të ftohtit dhe mund të përballojë temperatura deri në -20 gradë Celsius. Ndryshe nga bambuja, nuk përhapet përmes lastarëve nëntokësorë.
Rreth pemës Paulownia qarkullojnë shumë premtime: lidhje e shpejtë e dioksidit të karbonit, rezistencë ndaj nxehtësisë dhe ndikim pozitiv në biodiversitet. Megjithatë, nga pikëpamja shkencore këto pretendime duhen parë më me kujdes. Pemë vendase me rritje të shpejtë, si plepi ose shelgu, mund të lidhin sasi të ngjashme të dioksidit të karbonit. Për biodiversitetin, një përzierje pemësh vendase zakonisht është më e vlefshme sesa fokusimi vetëm te një specie trendi, transmeton Telegrafi.
Këto janë rreziqet që duhet të keni parasysh
Pema e kambanave blu ka edhe disa mangësi. Lloji Paulownia tomentosa prodhon shumë fara të lehta që përhapen lehtësisht nga era. Nëse mbillet shumë afër tarracave ose mureve, rrënjët mund të ngrejnë tokën.
Për shkak të rritjes së shpejtë, degët mund të bëhen të brishta dhe të prirura për t’u thyer nëse pema nuk kontrollohet rregullisht. Disa pjesë të pemës janë gjithashtu pak toksike, prandaj kërkohet kujdes, sidomos pranë fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
Si të mbillet siç duhet?
Kush dëshiron ta mbjellë Paulownian në kopsht duhet të ketë parasysh disa gjëra: pema ka nevojë për diell të plotë dhe për tokë të thellë e të kulluar mirë.
Nuk rekomandohet të mbillet shumë pranë shtëpive ose tarracave dhe këshillohet vendosja e një barriere për rrënjët. Në fidanishte mund të kërkohen edhe varietete hibride, të cilat prodhojnë dukshëm më pak fara.
Organizatat mjedisore rekomandojnë që gjatë mbjelljes së pemëve të reja të merren parasysh edhe speciet vendase, si panja e fushës, bliri ose shkoza. Megjithatë, Paulownia mund të jetë një shtesë interesante për një kopsht më të madh. /Telegrafi/