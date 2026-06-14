Mban erë vere dhe qetëson si pak gjë tjetër: Ja si thahet livanda që të zgjasë me vite
Nëse korret dhe thahet siç duhet, livanda mund të ruajë ngjyrën, formën dhe aromën shumë më gjatë sesa mendoni
Pak bimë zgjojnë aq fuqishëm kujtime vere sa livanda. Mjafton të fërkoni disa lule mes gishtave dhe hapësira mbushet me aromën e saj të njohur, që të kujton ditët me diell, kopshtet mesdhetare dhe çastet e qetësisë.
Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz ndiejnë keqardhje kur kalon sezoni i lulëzimit të saj, duke menduar se duhet të presin vitin tjetër për të shijuar sërish bukurinë dhe aromën e saj.
Lajmi i mirë është se livanda mund ta ruajë ngjyrën, formën dhe aromën shumë më gjatë sesa mendoni. Nëse thahet siç duhet, lulet e saj mund ta zbukurojnë shtëpinë për vite, të freskojnë dollapët, të pasurojnë tryezën apo edhe t’u japin aromë pijeve dhe ëmbëlsirave të preferuara.
Dhe i gjithë procesi është shumë më i thjeshtë sesa duket.
Kur është koha më e mirë për ta mbledhur livandën?
Sekreti i aromës afatgjatë nis që në kopsht.
Ekspertët e kultivimit të livandës këshillojnë që bima të mblidhet kur është hapur rreth një e treta e luleve. Pikërisht në këtë fazë, kërcellet përmbajnë sasinë më të madhe të vajrave esenciale, të cilat janë përgjegjëse për aromën e saj karakteristike.
Koha më e mirë për mbledhje është mëngjesi i hershëm, para se dielli të bëhet shumë i fortë. Gjatë pjesës më të ngrohtë të ditës, një pjesë e vajrave aromatike mund të avullojë, prandaj lulet më pas mund të kenë aromë më të dobët, transmeton Telegrafi.
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Si të thahet livanda siç duhet
Pas mbledhjes, kërcellet duhet të grupohen në tufa të vogla.
Mund t’i lidhni me spango, llastik ose shirit dekorativ, por është e rëndësishme që tufat të mos jenë shumë të ngjeshura. Kur livanda është shumë e shtypur, ajri nuk qarkullon lirshëm, gjë që rrit rrezikun e lagështisë dhe mykut.
Më pas, tufat varini me kokë poshtë në një vend të freskët, të thatë dhe të errët.
Hapësirat ideale për tharje janë qilarja, bodrumi, një dollap i ajrosur, një tarracë e mbuluar, pa diell të drejtpërdrejtë.Drita e drejtpërdrejtë e diellit mund ta zbehë shpejt ngjyrën e njohur vjollcë të luleve dhe ta dobësojë aromën e tyre natyrale.
Sa zgjat procesi i tharjes?
Mesatarisht, livandës i duhen dy deri në tri javë për t’u tharë plotësisht. Nëse jetoni në një zonë me lagështi më të lartë të ajrit, procesi mund të zgjasë pak më shumë.
Livanda e tharë plotësisht është e lehtë në prekje, ndërsa lulet ruajnë formën pa ndjesi lagështie.
Sa gjatë mund të zgjasë livanda e tharë?
Një nga cilësitë më të bukura të kësaj bime është jetëgjatësia e saj.
Nëse ruhet siç duhet, livanda e tharë mund të zgjasë me vite.
Aroma është më intensive gjatë vitit të parë, por ekspertët zbulojnë një truk të thjeshtë për ta freskuar: mjafton t’i fërkoni butësisht ose t’i shtypni lehtë sythat e tharë, në mënyrë që të lirohen sërish vajrat esenciale.
Livanda duhet mbajtur larg lagështisë, nxehtësisë dhe dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
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Gabimet që mund ta prishin livandën
Edhe pse procesi është i thjeshtë, disa gabime të zakonshme mund ta prishin rezultatin.
Vendosja në ujë para tharjes
Nëse planifikoni ta thani livandën, mos e mbani në vazo me ujë. Lagështia rrit mundësinë e shfaqjes së mykut dhe prishjes së kërcelleve.
Tufat shumë të dendura
Kur kërcellet janë shumë të ngjeshura, pjesët e brendshme thahen më ngadalë, gjë që mund të çojë në kalbje.
Vonimi i tharjes
Pas mbledhjes, livanda duhet të varet sa më shpejt. Çdo pritje e panevojshme ul cilësinë e luleve dhe intensitetin e aromës.
Si ta përdorni livandën e tharë
Përveçse duket bukur si dekor, livanda ka edhe shumë përdorime praktike.
Qese aromatike për dollap
Qeskat e vogla prej pëlhure të mbushura me lule të thara mund t’i freskojnë për muaj të tërë sirtarët dhe dollapët e rrobave.
Përveç aromës së këndshme, shumë njerëz i përdorin edhe për freskimin e makinës ose hapësirës së punës.
Dekor elegant për shtëpinë
Një buqetë e thjeshtë livande në një vazo qelqi sjell ndjesi ngrohtësie dhe natyraliteti në çdo ambient.
Duket veçanërisht bukur në kuzhinë, banjë ose mbi komodinën pranë shtratit.
Në kuzhinë
Sythat e tharë të livandës mund të përdoren për përgatitjen e çajrave, ëmbëlsirave shtëpiake, biskotave ose sheqerit të aromatizuar.
Aroma e saj e butë lulesh u jep karakter të veçantë shumë recetave.
Dekor për tryezë festive
Tufat e vogla të livandës, të lidhura me shirit sateni, mund të bëhen një detaj elegant mbi peceta ose dekor për festa verore dhe takime familjare.
Aroma që zgjat shumë më gjatë se vera
Ndërsa shumica e luleve sezonale zhduken sapo kalojnë muajt e ngrohtë, livanda ka aftësinë e rrallë të ruajë një pjesë të verës gjatë gjithë vitit. Duhet vetëm pak durim, disa javë tharje dhe vendi i duhur për ruajtje.
Shpërblimi është një shtëpi që, edhe në mes të dimrit, mund të mbajë aromë dielli, kopshti dhe ditësh të qeta të kaluara jashtë. /Telegrafi/