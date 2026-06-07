Nuk keni kohë për kopshtin? Këto 4 bimë rriten pothuajse pa ujitje dhe kërkojnë kujdes minimal
Shumë njerëz ëndërrojnë për një kopsht të rregulluar bukur, plot lule aromatike dhe gjelbërim, por realiteti shpesh është ndryshe
Puna, familja dhe obligimet e përditshme lënë pak kohë për ujitje të rregullt, prashitje dhe mirëmbajtje të bimëve. Lajmi i mirë është se ekzistojnë lloje bimësh që duken të bukura dhe të pasura, por nuk kërkojnë shumë kujdes.
Eksperti i kopshtarisë, Patrick Martin, i cili punon në fermën kaliforniane të ullinjve Frantoio Grove, ka zbuluar cilat bimë janë zgjedhje ideale për të gjithë ata që duan një kopsht të bukur pa shumë mund. Përveçse kursejnë kohë, ato mund të ulin ndjeshëm edhe konsumin e ujit gjatë muajve më të ngrohtë.
“Kopshti juaj nuk është vetëm dekorim, ai është pjesë e ekosistemit të shtëpisë suaj. Me disa ndryshime të mençura mund të ulni shpenzimet dhe sasinë e punës, ndërsa bimët të mbeten të shëndetshme dhe të harlisura”, ka shpjeguar Martin.
Bimët që rriten pothuajse vetë
Në krye të listës së tij janë livanda, rozmarina, sedumi dhe barërat dekorative.
Këto bimë njihen për qëndrueshmërinë e tyre ndaj thatësirës dhe temperaturave të larta. Pasi të zënë vend dhe të zhvillojnë rrënjë të forta, ato kanë nevojë për shumë pak ujitje dhe mirëmbajtje.
Livanda do t’ju shpërblejë me aromë të mrekullueshme dhe lule ngjyrë vjollce gjatë verës, ndërsa rozmarina është njëkohësisht dekorative dhe e dobishme në kuzhinë. Sedumi është një nga bimët më rezistente që mund të mbillni, ndërsa barërat dekorative i japin dinamikë dhe elegancë çdo kopshti.
“Këto bimë janë krijuar për të jetuar me më pak ujë. Kur të rrënjosen mirë, do të kërkojnë kujdes minimal, që do të thotë më pak kohë me zorrën e ujitjes në dorë dhe fatura më të ulëta të ujit”, thotë Martin, transmeton Telegrafi.
Një truk mund ta përgjysmojë konsumin e ujit
Përveç zgjedhjes së bimëve, eksperti këshillon edhe mulçimin e tokës, një teknikë që shumë kopshtarë e konsiderojnë mënyrën më të thjeshtë për të ruajtur lagështinë në dhe.
Mulçi mund ta ulë nevojën për ujitje deri në 50 për qind, sepse pengon avullimin e shpejtë të ujit. Mjafton që toka të mbulohet me një shtresë materiali organik, si kompost, gjethe të grimcuara, lëvore druri ose bar i kositur.
“Mulçi vepron si batanije për tokën. E mban lagështinë aty ku bimëve u nevojitet më shumë dhe ju mundëson ta ujisni kopshtin shumë më rrallë”, ka shpjeguar eksperti.
Kur është koha më e mirë për ujitjen e bimëve?
Nëse dëshironi të përfitoni sa më shumë nga çdo ujitje, rëndësi ka edhe koha kur e bëni këtë.
Gjatë verës dhe ditëve të nxehta, bimët është më mirë të ujiten herët në mëngjes ose në mbrëmje. Në këtë mënyrë, uji ka mjaft kohë të arrijë deri te rrënjët, në vend që të avullojë nga dielli i fortë.
Me disa bimë që e duan thatësirën dhe me truke të thjeshta si mulçimi, është e mundur të keni një kopsht të bukur dhe të mirëmbajtur edhe kur nuk keni shumë kohë të lirë. Një kopsht i tillë nuk do të kërkojë kujdes të përditshëm, por do të duket sikur i jeni përkushtuar çdo ditë. /Telegrafi/