E njëjta sasi karburanti, më shumë kilometra në rrugën tuaj
Petrol Company është një nga kompanitë më të njohura dhe më të besueshme në sektorin ederivateve në Kosovë.
Me mbi 30 pika të shpërndara në të gjithë vendin, në qytete të ndryshme dhe në lokacione strategjike, Petrol Company është gjithmonë pranë klientëve të saj,duke ua bërë udhëtimin më të lehtë.
Prej një kohe tashmë, Petrol Company është duke punuar në një ide inovative dhe shumë tëveçantë për tregun kosovar. Kjo ide bazohet në një parim të thjeshtë, por shumë domethënëspër konsumatorin: e njëjta sasi e derivateve, por më shumë kilometra të përshkuara.
Në krahasim me kompanitë e tjera të derivateve në Kosovë, Petrol Company synon t’u ofrojë klientëve efikasitet më të lartë.
Petrol Company nuk synon vetëm të shesë derivate, por të krijojë një eksperiencë më të mirëpër çdo shofer, duke ndikuar drejtpërdrejt në uljen e shpenzimeve dhe rritjen e besimit tëkonsumatorëve.
Me vizion të qartë për të ardhmen dhe fokus të vazhdueshëm në nevojat e tregut, Petrol Company vazhdon të forcojë pozitën e saj si një nga liderët kryesorë në industrinë e derivateve në Kosovë.