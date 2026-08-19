E njëjta ligë ka klube të huaja, enklava, ekipe rezervash dhe ishuj të ndryshëm: Kjo është liga më e pazakontë në Evropë
Ligat më të forta evropiane të futbollit po fillojnë ose kanë filluar tashmë një sezon të ri, dhe Segunda Division në Spanjë, ose e njohur edhe si La Liga 2, konsiderohet më e gjalla në Kontinentin e Vjetër për momentin.
Segunda Division, megjithëse është liga e dytë e këtij vendi, është ndër më të mirat në Evropë, nëse nuk llogarisim dhjetë më të mirat. Ka shumë cilësi në këtë ligë dhe shumë emra të mëdhenj të futbollit spanjoll kanë kaluar nëpër këtë nivel gare.
Fundjavën e kaluar u luajt raundi i parë i La Liga 2, dhe këtë sezon në këtë garë do të kemi një laramani të vërtetë ekipesh që i jep një "shije" shtesë kësaj lige popullore.
Çfarë e bën La Liga 2 të këtij viti një nga më të pazakontat në Evropë?
Në sezonin e ri të garës, marrin pjesë një ekip i huaj, një enklavë spanjolle, dy ekipe rezervë të divizionit të parë, tre klube ishullore, si dhe një klub nga një ishull i lidhur.
Në ligë garon Andorra, një klub profesionist nga Andorra që garon në kampionatin e një vendi tjetër. Ekziston gjithashtu edhe AD Ceuta nga qyteti-eksklavë me të njëjtin emër në krye të kontinentit afrikan.
Dy ekipet rezervë janë Real Sociedad B dhe RC Celta Fortuna, ekipet e para të të cilave luajnë në nivelin elitar të garës spanjolle, La Liga.
Gjithashtu, ka tre klube ishullore nga ishuj të ndryshëm: RCD Mallorca nga Ishujt Balearik, si dhe CD Tenerife dhe UD Las Palmas nga Ishujt Kanarie.
🇪🇸 La Liga 2, Spain's second tier, is arguably Europe's quirkiest league in 2026/27, with one foreign team (FC Andorra), one exclave club (AD Ceuta) and two reserve sides (Real Sociedad B & RC Celta Fortuna).
There are also three island clubs (RCD Mallorca from the Balearic… pic.twitter.com/yBxOWxuXZD
— The Sweeper (@SweeperPod) August 19, 2026
Edhe Cadiz është një histori interesante, pasi klubi ndodhet në një ishull të lidhur. Është një qytet i lidhur me San Fernandon nga një rrip rëre 11 kilometrash.
Sa i përket vetë sezonit, favoritja e parë duhet të jetë Mallorca, e cila mbajti një pjesë të mirë të lojtarëve të saj pasi ra nga La Liga. Konkurrentët standardë për hyrje duhet të jenë Almeria, Las Palmas, Girona, Leganes, Cadiz, Granada dhe Valladolid.
Fitorja më bindëse në raundin e parë u regjistrua nga një klub nga një vend tjetër. Andorra i befasoi të gjithë dhe mundi Ceutën me rezultatin e thellë 5-1, gjë që mund të nënkuptojë se ata do të luftojnë për hyrje në elitë. /Telegrafi/