E mbështeti sa ishte në Big Brother, Brikena Selmani e uron publikisht për ditëlindje Gjyste Vulajn
Këngëtarja e njohur shqiptare, Gjyste Vulaj, feston ditëlindjen e saj të 49-të, ndërsa një urim i veçantë ka ardhur nga ish-banorja e Big Brother VIP Albania 5, Brikena Selmani.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Brikena ka ndarë një mesazh të shkurtër, por plot vlerësim për këngëtaren, duke e quajtur atë 'diva'.
“Urime ditëlindjen për ty, diva”, ka shkruar në fotografinë në InstaStory.
Foto: Instagram
Gjyste ndërkohë e kishte mbështetur vazhdimisht ish-banoren, përmes postimeve dhe mesazheve në rrjetet sociale, duke treguar përkrahjen e saj gjatë gjithë aventurës sa ishte në Big Brother.
Ajo thuri lëvdata të mëdha për të, duke e vlerësuar për karakterin dhe qasjen në format.
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Urimi i Brikenës shihet si një kthim i kësaj mbështetjeje dhe një shenjë e respektit që ato kanë për njëra-tjetrën.
Nuk dihet nëse kanë pasur rastin të takohen me njëra-tjetrën pas daljes së modeles nga Big Brother. /Telegrafi/