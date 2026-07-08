E kryer: Man United arrin marrëveshje për transferimin e yllit të Chelseat
Andrey Santos është shumë pranë transferimit te Manchester United, pasi klubi anglez ka arritur marrëveshje me Chelsean për blerjen e mesfushorit.
United do të paguajë një shumë prej rreth 56 milionë eurosh, plus 2.3 milionë euro në bonuse lehtësisht të arritshme. Chelsea do të mbajë gjithashtu një klauzolë prej 10 për qind të përfitimit nga një shitje e ardhshme e mesfushorit.
Lojtari 22-vjeçar, i cili mund të luajë si numër 6 ashtu edhe si numër 8, ka rënë dakord për kushtet personale me Unitedin dhe ka marrë lejen nga Chelsea për të udhëtuar dhe për të përfunduar transferimin.
Santos, i cili ka kontratë me “Blutë” deri në vitin 2030, kishte qenë objekt interesi nga disa klube.
🚨 EXCL: Manchester United reach agreement with Chelsea to sign Andrey Santos. Deal for 22yo #CFC midfielder worth £48m + £2m easily achievable add-ons & 10% sell-on clause. Permission given to undergo #MUFC medical; personal terms in place @TheAthleticFC https://t.co/TY4qfwhHT4
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 8, 2026
Chelsea e vlerëson shumë reprezentuesin brazilian, por lojtari dëshiron të sigurojë një vend të rregullt në formacionin titullar, diçka që duket më e vështirë të ndodhë në “Stamford Bridge”, pasi Moises Caicedo rinovoi kontratën deri në vitin 2033 në muajin prill.
Santos iu bashkua Chelseat nga klubi brazilian Vasco da Gama në janar të vitit 2023 dhe gjatë sezonit 2025/26 zhvilloi 43 paraqitje në të gjitha garat, duke regjistruar tre gola dhe katër asistime.
Ai është aktivizuar gjashtë herë me kombëtaren e Brazilit, por nuk ishte pjesë e skuadrës së Carlo Ancelotti për Kupën e Botës të kësaj vere.
Në pjesën e parë të sezonit 2023/24, Santos ishte i huazuar te Nottingham Forest, ku bëri vetëm dy paraqitje, ndërsa 18 muajt pasues i kaloi në huazim te Strasbourgu. Me klubin francez ai realizoi 12 gola dhe dhuroi pesë asistime në 45 ndeshje.
Ndërkohë, Manchester United ka arritur marrëveshje edhe me Atalantan për transferimin e mesfushorit Ederson, në pritje të testeve mjekësore.
Megjithatë, United ende do të ketë mungesë përvoje në mesfushë dhe në këtë aspekt nuk do ta ketë zëvendësuar plotësisht Casemiron, i cili ishte një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme në rrugëtimin e klubit drejt vendit të tretë në Ligën Premier sezonin e kaluar./Telegrafi/