E kryer, Etnik Brruti po i bashkohet gjigantit kroat
Mesfushori i Kosovës, Etnik Brruti, ka qenë objekt i shkrimeve në mediat kroate ditët e fundit për shkak të një marrëveshjeje të dyshuar transferimi te Rijeka.
Mediat në Shqipëri kishin shkruar se 22-vjeçari ishte gati të shkonte te Rijeka, por duket se informacioni nuk ishte i mirë ose kishte një ndryshim dhe Brruti do të shkojë tani te Hajduku .
Siç mund të mësohet nga burime pranë klubit dhe sipas asaj që ka raportuar mediumi kroat Telesport.hr, afrimi i Brrutit u organizua nga Goran Vucevic, drejtori sportiv i Hajdukut, i cili kishte punuar për t'u larguar për disa muaj pasi njoftoi përfundimin e kontratës së tij.
Se nënshkrimi i Brutit është vetëm çështje kohe u zbulua sot nga një foto e postuar në Instagram nga agjenti i tij, Eros Grezda.
Ish-lojtari i Osijekut dhe Brruti u fotografuan së bashku në një kafene në Split, dhe më vonë do të shkojnë në Poljud për të ndjekur ndeshjen e raundit të 31-të Superligës së Kroacisë.
Kontrata e Brrutit me Malishevën po skadon dhe Hajduku pritet ta sjellë atë pa kompensim./Telegrafi/